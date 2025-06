CMC Markets steigert Umsatz und Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr

Teilen

CMC Markets konnte das am 31. März abgelaufene Geschäftsjahr mit Zuwächsen bei Umsätzen und Gewinnen abschließen.

So stieg der Nettogewinn aus dem operativen Geschäft um zwei Prozent auf 340,1 Millionen Britische Pfund (2023/24: 332,8 Mio. GBP). Der Vorsteuergewinn erhöhte sich um 33 Prozent auf 84,5 Millionen Britische Pfund. (2023/24: 63,3 Mio. GBP).



Aus zwei werden drei Säulen

„Von Beginn an verfolgt CMC Markets eine klare, fokussierte Wachstumsstrategie als technologieorientierter Multi-Asset- und Multi-Plattform-fähiger Finanzdienstleister – mit Ergebnissen, die sich heute sehen lassen können, während wir gleichzeitig in die Zukunft investieren und die Branche von morgen gestalten. Unser Erfolg ruhte bislang auf zwei Säulen: „Platform Technology as a Service“ (PTAS) und „Direct to Consumer“ (D2C)““, so Peter Cruddas, CEO von CMC Markets.



Mit Web 3.0 Technologie in die Zukunft

„Web 3.0 ist nun die natürliche Weiterentwicklung von CMC Markets und macht aus dem Zwei- ein Drei-Säulen-Modell. Die Technologie mit dem Schwerpunkt auf Dezentralisierung, Nutzerhoheit und Transparenz verändert die Struktur, den Zugang, die Verwaltung und den Handel von Finanzprodukten, insbesondere durch den Einfluss von Dezentraler Finanzdienstleistung (DeFi), Tokenisierung und Blockchain-basierten Systemen“, so Cruddas weiter.



Mehrheitsbeteiligung an StrikeX

Im Mai hat CMC Markets seinen Anteil an StrikeX Technologies Ltd. von 33 auf eine Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent ausgebaut, um seine Position als führender Anbieter von Blockchain-Technologie und tokenisierten Finanzprodukten zu festigen und die Entwicklung dieses dritten Geschäftsbereichs voranzutreiben.



Kooperation mit TradingView

Auch deutsche Kunden spüren das Bestreben von CMC Markets, das Handelserlebnis für Trader und Anleger stets zu verbessern und die Technologie in die sich immer weiterentwickelnde Finanzwelt optimal zu integrieren. So kommen seit dem Frühjahr Kunden mit TradingView in den Genuss eines dynamischen sozialen Netzwerks für die Ausführung ihrer Handelsgeschäfte, den Austausch von Ideen, die Entwicklung von Strategien und die Nutzung fortschrittlicher Werkzeuge wie benutzerdefinierter Indikatoren und automatisierter Trading-Bots. CMC Markets bekommt im Gegenzug den Zugang zu weltweit über 100 Millionen TradingView-Nutzern, stärkt so seine Position im Markt und kann viele neue Kunden gewinnen.



Vor- und nachbörslicher Handel mit US-Aktien-CFDs

Zudem wurden jüngst die Handelszeiten für CFDs auf über 80 beliebte US-Aktien ausgeweitet. Apple, Amazon, Nvidia, Tesla und viele andere Börsenlieblinge können jetzt vor- und nachbörslich montags bis donnerstags von 10 Uhr bis 2 Uhr nachts sowie freitags von 10 Uhr bis 23 Uhr gehandelt werden.



24/7-Handel mit Kryptowährungs-CFDs

24/7 können Trader jetzt über 40 Kryptowährungen via CFDs handeln. Zudem hat CMC Markets für die beiden größten Coins Bitcoin und Ethereum die Spreads in etwa halbiert.