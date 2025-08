CMC Markets übernimmt MetaTrader-Kunden von FXFlat

Teilen

CMC Markets hat mit dem Online-Broker FXFlat eine Vereinbarung zur Übernahme von Kunden getroffen, die für ihr Trading die Handelsplattform MetaTrader nutzen.

Es handelt sich dabei um rund 1.300 aktive Trader und insgesamt ca. 10.000 Kunden, die ab sofort durch einen effizienten Migrationsprozess ihr Handelskonto und ihre Aktivitäten zu CMC Markets transferieren können.



„Der Schritt ist eine Bestätigung dafür, dass wir im Markt als eine gute Adresse wahrgenommen werden, was den Handel auf der MetaTrader-Plattform im Hinblick auf Service und Orderausführung angeht“, so Craig Inglis, Mitglied der Geschäftsführung der CMC Markets Germany GmbH. „Dieser Deal ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten: Die MetaTrader-Kunden finden ihr neues Zuhause bei einem CFD-Broker, der weltweit einen guten Ruf genießt; FXFlat kann sich zukünftig auf das Geschäft mit der hauseigenen Trading 212-Plattform konzentrieren; und CMC Markets erweitert seine Kundenbasis und das Plattformangebot.“



Die britische Trading 212-Gruppe hat die BaFin-lizenzierte FXFlat Bank GmbH im August vergangenen Jahres übernommen. „Innerhalb des Eingliederungsprozesses der FXFlat Bank haben wir uns dazu entschlossen, dass der Handel auf MetaTrader nicht mehr zu unserem Kerngeschäft gehört und wir zukünftig alle Ressourcen in Technologie und Service auf unsere eigene Investment- und Trading-Plattform verwenden wollen“, so Rafael Neustadt, Geschäftsführer von FXFlat.



„Der Abschluss des für alle Seiten vorteilhaften Deals in kurzer Zeit hat einmal mehr die Erfahrung und Effizienz von CMC Markets im Umgang mit solchen Gelegenheiten unter Beweis gestellt. Mit dieser Option sind wir auch in Zukunft für Unternehmen, die den Verkauf ihres MetaTrader- oder anderen CFD-Geschäfts in Erwägung ziehen, ein kompetenter Ansprechpartner“, so Craig Inglis weiter.