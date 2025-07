Teilen

Unternehmens-News > Event-Highlight im Oktober

FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT: Die Entscheider der Finanz- und Realwirtschaft kommen

Der Frankfurt Finance & Future Summit versammelt an zwei Tagen zukunfts- und finanzorientierte Entscheider in der Main-Metropole (Foto: WEIMER MEDIA GROUP).

Ein internationaler Gipfel steht im Herbst in der Main-Metropole bevor: Der FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT bietet fünf Veranstaltungen am 22. und 23. Oktober 2025 in drei Locations.

Hoher Nutzwert und starkes Netzwerk am Finanzplatz Frankfurt Es ist der große Zukunftsgipfel der Finanz- und Realwirtschaft in der Main-Metropole: Die WEIMER MEDIA GROUP veranstaltet am 22. und 23. Oktober 2025 mit dem FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT ein bedeutendes Event für finanz- und zukunftsorientierte Entscheider aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Unter der Schirmherrschaft des Hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein erleben die Gäste fünf Events an zwei Tagen im Städel Museum, Kap Europa und Gibson Club. Formate des FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT sind die Frankfurt Finance & Future Convention, der Mittelstandspreis der Medien, die IPO Night sowie die Marken Gala 2.0 und Krypto-Party. ntv begleitet die zweitägige Veranstaltung als Medienpartner. „Unsere erfolgreiche Veranstaltung im letzten Jahr ist für uns Ansporn genug, auch 2025 zwei hochspannende Kongresstage im Herzen der Stadt Frankfurt zu organisieren“, sagt Christiane Goetz-Weimer, Verlegerin der WEIMER MEDIA GROUP. „Die deutsche Wirtschaft braucht einen starken Finanzplatz und genau da wollen wir die wichtigsten Themen, die für die Zukunft unseres Landes wichtig sind, mit führenden Köpfen diskutieren und Lösungen anbieten. Die Teilnehmer erhalten beim Summit einen hohen Nutzwert sowie ein starkes Netzwerk.“