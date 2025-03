Markus Disselhoff wechselt in die Verlagsleitung der WEIMER MEDIA GROUP

Teilen

Unternehmens-News > Prominenter Neuzugang

Die WEIMER MEDIA GROUP verstärkt ihr Team um einen weiteren Top-Manager. Markus Disselhoff, der zuletzt 5 Jahre bei Gruner + Jahr/RTL Deutschland in Hamburg tätig war, wechselt ins Verlagshaus nach München.

Er wird dort ab sofort die Position als Director Business Development & Sales übernehmen. Disselhoff wird sich vor allem um Vermarktungsinnovationen für die großen Wirtschaftsmedien (Markt und Mittelstand, Börse am Sonntag, Business Punk,) sowie die großen Live-Formate wie den Ludwig-Erhard-Gipfel kümmern.



Der gebürtige Siegburger verfügt über 24 Jahre Berufserfahrung in Top-Positionen bei RTL, der Handelsblatt-Gruppe, dem Deutschen Fachverlag und in den letzten fünf Jahren als Director Business Development & Sales bei Gruner+Jahr. Disselhoff hat eine große Expertise im Netzwerk-, Lizenz- und Eventbusiness. Zu seinen Spezialgebieten zählt das Siegel- und Award-Geschäft. Hier führte er zuletzt die Marken „Stern“ und „Capital“ zu großen Erfolgen.



Verlegerin Christiane Goetz-Weimer erklärt: „Wir freuen uns, mit Markus Disselhoff einen Top-Manager der deutschen Medienindustrie für unser Haus gewonnen zu haben. Die WEIMER MEDIA GROUP entwickelt sich gerade im Marken- und Livegeschäft hervorragend. Diesen Rückenwind wollen wir nutzen und unterer anderem im Siegel- und Award-Geschäft weiterwachsen. Hier wird uns Markus Disselhoff mit seiner großen Erfahrung sicher zu neuen Erfolgen verhelfen.“



Markus Disselhoff: „Ich hatte in meiner bisherigen Laufbahn häufig mit großen Marken zu tun, die ich mit den jeweiligen Teams weiterentwickeln konnte. Diese erfolgreiche Tätigkeit möchte ich nun bei der WEIMER MEDIA GROUP fortsetzen. Die WEIMER MEDIA GROUP hat starke Marken, für die ich das Geschäftsfeld Rankings & Awards für bestehende und neue Kunden mit 360 Grad-Kommunikationslösungen weiter voranbringen möchte.“



Über die WEIMER MEDIA GROUP:



Die WEIMER MEDIA GROUP ist ein für anspruchsvollen Qualitätsjournalismus stehendes Verlagshaus. Das Medienhaus publiziert unter anderem The European, Business Punk, Markt und Mittelstand, BÖRSE am Sonntag, AnlagePunk sowie den WirtschaftsKurier. Zur Verlagsgruppe gehört eine der größten Datenbanken in der E-Mailing-Kommunikation in Deutschland. Die WEIMER MEDIA GROUP ist außerdem Gastgeber großer Konferenzen wie dem Ludwig-Erhard-Gipfel | Tegernsee Summit, den Finance & Future Days, der IPO Night und von DieBusinessPunk. Die Gruppe produziert Bücher sowie Unternehmermagazine (CH.GOETZ-VERLAG) und ist als Online-Publisher aktiv. Verleger sind Wolfram Weimer (ehemals Chefredakteur Die Welt, Cicero und Focus) und Christiane Goetz-Weimer (ehemals FAZ).