Schörghuber Gruppe setzt auf Investitionen für nachhaltig profitables Wachstum

Bilanz 2024: Der weiterhin herausfordernden Marktlage zum Trotz hat die Gruppe ihre finanzielle Performance und Position gegenüber 2023 signifikant gesteigert.

Deutliche Steigerung von Umsatz und Ergebnis, aber weiterhin kompetitive Branchenumfelder in volatilen Märkten: Die Schörghuber Gruppe zieht eine positive Bilanz des abgelaufenen Geschäftsjahres. Und geht mit großer Zuversicht in das neue: „Unsere im vergangenen Jahr abgeschlossene Transformation hat nicht nur Agilität und Innovationskraft freigesetzt, sie hat unsere Gruppe resilienter gemacht. Eigenverantwortlich agierende Geschäfts- bereiche und eine sich entwickelnde Kultur der schnellen Anpassungsfähigkeit an sich laufend verändernde Märkte und Konsumgewohnheiten ermöglichen es uns, Chancen früh zu erkennen, mutig zu gestalten und dadurch nachhaltig profitabel aus einer Position der Stärke zu wachsen“, sagt CEO Florian Schörghuber. Dafür hat die Gruppe 2024 mit Investitionen von mehr als 200 Mio. EUR über alle Geschäftsfelder hinweg ein Ausrufezeichen gesetzt.



Umsatz und EBITDA deutlich gesteigert

Die Bilanzsumme der Schörghuber Stiftung & Co. Holding KG lag zum Jahresende mit 4,91 Mrd. EUR auf dem Niveau des Vorjahres (2023: 4,96 Mrd. EUR). Erwirtschaftet wurde diese durch 6.634 Mitarbeiter*innen, 255 mehr als ein Jahr zuvor. Die signifikante Umsatzsteigerung um 20,7 % auf 2,01 Mrd. EUR (2023: 1,66 Mrd. EUR) resultierte aus Sondereffekten, ist aber auch auf organisches Wachstum um 3,1 % zurückzuführen. Beim EBITDA konnte eine Zunahme um 40,7 % auf 355,5 Mio. EUR (2023: 252,7 Mio. EUR) erreicht werden. Dazu Florian Schörghuber: „Wie schon in den vergangenen Jahren haben sich unsere Geschäfts- felder aufgrund branchenspezifischer Einflüsse unterschiedlich entwickelt. Erneut haben wir von unserer diversifizierten Aufstellung profitiert und blicken daher als Gruppe auf ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr zurück. Unsere Ambition, über alle Geschäftsfelder hinweg nachhaltig profitabel zu wachsen, ist ungebrochen.“

Geschäftsfelder behaupten sich in herausfordernden Märkten

Die Schörghuber Gruppe ist in den fünf Geschäftsfeldern Development, Real Estate, Getränke, Hotel sowie Seafood tätig. Im Geschäftsfeld Development (Bayerische Hausbau GmbH & Co. KG) stehen Planung, Realisierung und Verkauf von großen Wohnanlagen und gewerblichen Objekten an institutionelle und private Anleger*innen und Nutzer*innen im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit. Nach dem Verkauf aller Wohnungen des Projektes am Münchner Nockherberg stellt der zukunftsweisende New-Work-Campus FLOW in Hamburg das nächste Leuchtturmprojekt des Unternehmens dar, in dem drei Viertel der Flächen bereits vermietet sind. Im Münchner Stadtteil Freimann entsteht in der Freisinger Landstraße ein Quartier mit CO2-neutraler Energieversorgung.

Das Geschäftsfeld Real Estate (Bayerische Hausbau RE GmbH & Co. KG) betreibt das Portfolio- und Immobilienmanagement der Gruppe. Mit einem Portfolio im Wert von rund 3,3 Mrd. EUR ist es der Wertspeicher der Schörghuber Gruppe, der im vergangenen Jahr ein deutlich positives Ergebnis erwirtschaftete. Dieses resultiert vorrangig aus dem Verkauf des Welfengartens, eines großen Wohnkomplexes im Münchner Stadtteil Au-Haidhausen. Die Transaktion war 2024 der größte Wohnungsportfoliotransfer in Deutschland und darüber hinaus der größte jemals in der Landeshauptstadt getätigte. Der Rückgang des Portfoliowerts gegenüber dem Vorjahr steht in unmittelbarem Zusammenhang mit diesem Verkauf: Der bilanzielle Wert ist aus dem Anlagevermögen ins Umlaufvermögen gewandert. Der Verkauf des Welfengartens und darüber hinaus die gegenüber 2023 deutlich gesteigerten Mieteinnahmen schaffen die Liquidität für die weitere Wachstums- und Diversifizierungsstrategie.

Das Geschäftsfeld Getränke (Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA) wird als Joint Venture mit der Heineken International B.V. geführt und mit einem Anteil von 70 % at equity konsolidiert. Erstmals in ihrer Geschichte erwirtschaftete die Paulaner Brauerei Gruppe einen Umsatz von mehr als 1 Mrd. EUR und rückte dadurch auf Platz vier der deutschen Brauereigruppen vor. Zum Erfolg trugen – entgegen dem Markttrend – der Bierabsatz in Deutschland und im Ausland ebenso bei wie das Wachstum im Bereich eigenproduzierter Alkoholfreier Getränke (AfG). Auch wenn der Markt für alkoholhaltige Biere rückläufig ist, wuchs die Paulaner Brauerei Gruppe in diesem Marktsegment um 4,7 % auf rund 6,3 Mio. Hektoliter. Bei den AfG setzt sich die Erfolgsgeschichte des Kultgetränks Paulaner Spezi fort, dessen Absatz um fast 25 % stieg und das mit einem Anteil von 40 % inzwischen unangefochtener Marktführer im Bereich der Cola-Mix-Getränke ist. Auf den internationalen Märkten konnte ebenfalls wiederholt ein deutlich zweistelliges Volumenwachstum von 18,0 % erreicht werden. Besonders stark wächst die Marke dort, wo sie mit einer eigenen Landes- bzw. Vertriebsorganisation agiert, v.a. in den europäischen Kernmärkten, in China und in den USA.

Mit den beiden neuen Vorzeigeprojekten aus dem Ultra-Luxury-Bereich, dem Rosewood Munich und dem Rosewood Schloss Fuschl, ist es dem Geschäftsfeld Hotel (Arabella Hospitality SE) gelungen, den Umsatz um 29,2 % deutlich zu steigern. Zum Erfolg beigetragen haben auch die drei Hotels und vier Golfplätze, die die AHSE auf Mallorca betreibt. Hier unterstreicht das Unternehmen eindrucksvoll, wie hochwertiger Tourismus und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können. Pünktlich zum Jahresausklang konnte die AHSE schließlich einen Pachtvertrag für das Grand Hotel Locarno abschließen. Gemeinsam mit dem Eigentümer der ikonischen Immobilie lässt sie das 1876 eröffnete Hotel bis 2027 in neuem Glanz wiederauferstehen.

Als Folge negativer Umwelteinflüsse blieben die Absätze der chilenischen Lachszucht Productos del Mar Ventisqueros S.A. im Geschäftsfeld Seafood unter den Erwartungen, was sich auf Umsatz und Ertrag auswirkte. Für das laufende Jahr strebt Ventisqueros dagegen eine Wiederaufnahme des Wachstumskurses der vergangenen Jahre an. Der Optimismus liegt auch darin begründet, dass das Unternehmen seine Produktionsprozesse unter anderem durch den Einsatz künstlicher Intelligenz so verbessert hat, dass die Feed Conversion Ratio, die Kennzahl zur Effizienzmessung der Umwandlung von Futter zu Körpergewicht, signifikant gesteigert werden konnte. Eines der Nachhaltigkeitsziele, die 100%ige Zertifizierung nach ASC-Standard, erreichte Ventisqueros 2024 als eines von nur zwei Lachszucht-Unternehmen weltweit.

Ausblick: Wirtschaftliche Profitabilität als conditio sine qua non der Nachhaltigkeit

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die Schörghuber Gruppe, dass sich die Unsicherheiten in den Märkten fortsetzen. Dennoch sieht sich das Unternehmen strategisch gut aufgestellt, um seinen Wachstumskurs fortzusetzen und Umsatz und Ertrag weiter zu steigern. Geleitet wird die Gruppe dabei von ihren drei Familienwerten Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit. Florian Schörghuber betont, dass das Unternehmen ungeachtet der veränderten europäischen Richtlinien durch die Omnibus-Verordnung an ihren Nachhaltigkeits-Ambitionen festhalte. Nachhaltigkeit beinhalte jedoch nicht nur die ökologische und soziale Komponente. Der CEO macht deutlich: „Für unseren Fortbestand als unabhängiges Familienunternehmen, das seine Entscheidungen aus einer Position der Stärke heraus treffen und Investitionen tätigen kann, sind finanzielle und unternehmerische Resilienz von entscheidender Bedeutung. Wir wollen aktiv gestalten, und dafür wollen wir wachsen. Vor diesem Hintergrund bedeutet Nachhaltigkeit für uns konsequenterweise einen Gleichklang von wirtschaftlicher Profitabilität mit ökologisch verantwortlichem sowie gesellschaftlich wertvollem Handeln. Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg gehen bei uns Hand in Hand.“