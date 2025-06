Zertifikate von BNP Paribas ab sofort über gettex handelbar

Teilen

Das gesamte Spektrum von mehr als 280.000 Hebel- und Anlageprodukten sowie Aktienanleihen von BNP Paribas steht Kunden von Scalable Capital über die Börse gettex ab sofort zur Verfügung.

BNP Paribas ist ein weltweit führender Emittent von strukturierten Wertpapieren. Weitere Neo- und Onlinebroker sowie die Banken- und Sparkassenwelt werden den Handel in nächster Zeit aufnehmen.

„Mit BNP Paribas begrüßen wir den vierten Zertifikate-Emittenten auf gettex“, so Robert Ertl, Vorstand der Bayerischen Börse AG. „Auch für BNP Paribas-Zertifikate über gettex gilt der schnelle, einfache und kostengünstige Handel mit dem Emittenten als Market-Maker. Der Erfolg unserer drei bisherigen Partner-Emittenten spornt uns an, auch in Zukunft für Emittenten, Orderflow-Provider und Anbieter attraktive Angebote zu entwickeln“, erklärt Ertl abschließend. „Durch die Anbindung des Vollproduktanbieters, der bei Hebel- als auch Anlagezertifikaten breit aufgestellt ist und über ein großes Serviceangebot verfügt, werden wir unser Wachstum noch weiter beschleunigen“, ergänzt Lars Reichel, Leiter des Zertifikate- und Emittentenvertriebs.