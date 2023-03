Tops und Flops der Woche u. a. mit adidas, SMA Solar Technology und TUI

Die Aktie von adidas präsentierte sich in der vergangenen Woche sehr sportlich und verbesserte damit ihr charttechnisches Bild. Sehr positiv war auch die Entwicklung bei SMA Solar Technology. Der SDAX- und TecDAX-Wert blickt noch optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr. Ein neues Allzeittief markierte hingegen der Touristikkonzern TUI, der jüngst eine umfangreiche Kapitalerhöhung angekündigt hatte.



+++ Tops +++



adidas startet wieder durch



Die adidas-Aktie (WKN: A1EWWW) gehörte in der vergangenen Woche mit einem Plus von über 10 % zu den stärksten Werten im DAX. Damit kletterte der Kurs über das Zwischenhoch von Anfang März dieses Jahres bei 153,06 Euro. Damit könnte die Korrekturbewegung, die sich seit dem Zwischenhoch von Anfang Februar 2023 gebildet hat, beendet sein. Aus charttechnischer Sicht steigt damit die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends, der seit dem markanten Korrekturtief von Oktober 2022 auszumachen ist.



SMA Solar Technology: noch optimistischer



Die Aktie des SDAX- und TecDAX-Wertes SMA Solar Technology (WKN: A0DJ6J) führte in der vergangenen Woche die Gewinnerliste innerhalb der DAX-Indizes-Familie an. Der Spezialist für Photovoltaik- und Speichersystemtechnik (u. a. Solar- und Batterie-Wechselrichter, Speichersysteme, Ladelösungen für Elektrofahrzeuge) blickt noch optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr 2023. Bei der Vorlage der vollständigen Geschäftszahlen 2022 erhöhte das Unternehmen seine Prognose. So verzeichnete das Unternehmen im ersten Quartal einen starken Ergebnisanstieg. Er ist vor allem auf eine verbesserte Lieferfähigkeit, eine gestiegene Kapazitätsauslastung, einen guten Produktmix und saisonal bedingt niedrige Kosten zurückzuführen. SMA Solar strebt nun einen Jahresumsatz von 1,45 bis 1,6 Mrd. Euro an (bisher 1,35 bis 1,5 Mrd. Euro). Das Ziel für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (EBITDA) wurde von 100 bis 140 Mio. Euro auf 135 bis 175 Mio. Euro angehoben. Allerdings schränkte das Unternehmen ein, dass die gute Profitabilität des ersten Quartals voraussichtlich nicht linear fortgeschrieben werden könne. Demnach seien im Jahresverlauf planmäßig verstärkte Investitionen vorgesehen, um sich für das anhaltend positive Marktumfeld zu positionieren. Beispielsweise hat sich die EU kürzlich zu höheren Klimazielen verpflichtet. Demnach sollen bis 2030 nun 42,5 % der in der EU verbrauchten Energie aus sogenannten erneuerbaren Energien wie Wind-, Solar-, Wasser- und Kernkraft stammen. Bislang lag das Ziel bei 32 %.



lululemon athletica: Kurssprung nach Zahlen



Das an der NASDAQ notierte Unternehmen mit Sitz in Kanada (WKN: A0MXBY) entwirft und verkauft spezielle Sportbekleidung (Yoga, Running, Training). Am Dienstag dieser Woche hatte lululemon athletica die Ergebnisse für das letzte Quartal und das Gesamtjahr 2022/23 (bis Ende Januar) vorgelegt. Neben einem starken Anstieg des Umsatzes und des bereinigten Gewinns im vierten Quartal berichtete das Unternehmen, dass sich die Lagerbestände zu normalisieren beginnen und gab einen positiven Ausblick. Die Börse zeigte sich mehr als erfreut, wie die positive Kursreaktion der Aktie mit einem kräftigen Kurssprung belegt. Damit gehörte die Aktie in der vergangenen Woche zu den größten Gewinnern im NASDAQ-100.



+++ Flops +++



TUI: Allzeittief wegen Kapitalerhöhung



Der Touristikkonzern war in der vergangenen Woche der größte Verlierer im STOXX Europe 600. Die Aktie markierte ein neues Allzeittief. Grund für den Kurseinbruch war die Ankündigung einer Kapitalerhöhung in Höhe von 1,8 Mrd. Euro. Den Nettoerlös von rund 1,75 Mrd. Euro will das Unternehmen zum Schuldenabbau verwenden. Darüber hinaus soll der Erlös zur Rückzahlung von Beihilfen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds genutzt werden, die das Unternehmen im Zuge der Corona-Krise erhalten hatte. Die Ausgabe neuer Aktien im Rahmen der geplanten Kapitalerhöhung führt zu einem erheblichen Verwässerungseffekt, der sich in dem jüngsten Kursrückgang widerspiegelt.



Alphabet: tieferes Hoch?



Während sich die US-Schwergewichte aus dem Technologiesektor in der vergangenen Woche mit dem Gesamtmarkt fester präsentierten, musste Alphabet (WKN: A14Y6F, A14Y6H) Kursverluste hinnehmen. Aus dem Unternehmen selbst gab es keine neuen Nachrichten. Allerdings gab es Presseberichte, wonach die Cloud-Sparte des Unternehmens dem Konkurrenten Microsoft wettbewerbswidrige Praktiken in Europa vorwirft. Deshalb wurden die Kartellwächter der EU aufgefordert, den Fall genauer zu untersuchen. Mit dem jüngsten Rückgang hat die Alphabet-Aktie kurz vor Erreichen des Zwischenhochs vom Februar dieses Jahres nach unten gedreht. Damit könnte sich ein tieferes Hoch gebildet haben. Diese Vermutung würde sich jedoch wieder in Luft auflösen, wenn das Zwischenhoch vom 22. März überwunden werden kann.



Eckert & Ziegler: massiver Kurssturz



Eckert & Ziegler (WKN: 565970) ist Spezialist und Marktführer auf dem Gebiet radioaktiver Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Anwendungen. In der vergangenen Woche hat das Unternehmen im Rahmen der Veröffentlichung des vollständigen Geschäftsberichts 2022 seinen Ausblick für das laufende Jahr 2023 vorgelegt. Aufgrund steigender Kosten für die klinische Entwicklung rechnet der Vorstand mit einem weiteren Rückgang des Nettogewinns auf rund 25 Mio. Euro. 2022 war der Gewinn bereits um 15 % auf 29,3 Mio. Euro gesunken. Zu den Gründen gehörten höhere Kosten sowie positive Sondereffekte im Jahr 2021 aus dem Verkauf von Anteilen der Tumorgeräte-Sparte. An der Börse kamen die jüngsten Nachrichten nicht gut an. Die Aktie verzeichnete einen deutlichen Kursrückgang und war in der vergangenen Woche der schwächste Wert in der DAX-Indizes-Familie.



Thomas Behnke



