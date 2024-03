Micron Technology: neue Rekorde

Die „Zauberformel“ für steigende Kurse in den letzten Monaten heißt „Künstliche Intelligenz“. Sie hat auch die Aktie von Micron Technology (WKN: 869020) verzaubert und nach oben getrieben. In der vergangenen Woche gab es einen weiteren Schub und der Wert gehörte mit einem Plus von über 17 % zu den größten Gewinnern im S&P 500 und im NASDAQ-100. Insbesondere die am Mittwoch nach Börsenschluss vorgelegten Geschäftszahlen sorgten am Folgetag für ein Kursfeuerwerk. Die Ergebnisse und der Ausblick scheinen damit ebenso überzeugt zu haben wie die zuversichtlichen Aussagen des Vorstands. „Mit unserem herausragenden Produktportfolio sind wir für ein starkes zweites Halbjahr 2024 gut aufgestellt“, hatte dieser erklärt und hinzugefügt: „Wir glauben, dass Micron einer der größten Nutznießer in der Halbleiterindustrie ist, wenn es um die mehrjährigen Chancen geht, die KI bietet.“ Das Unternehmen ist auf Speicherlösungen spezialisiert und bietet ein umfangreiches Portfolio an Arbeitsspeichern (DRAM), Festplatten und Speicherkarten (NAND) sowie NOR-Flash-Speicher. Aus charttechnischer Sicht ist die Aktie über ihr Allzeithoch von Anfang März dieses Jahres bei 101,85 US-Dollar gesprungen.