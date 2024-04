Marathon Petroleum: Starke Benzinnachfrage als Kurstreiber

Am US-Aktienmarkt zeigte der Energiesektor in der vergangenen Woche relative Stärke. Auch auf Monatssicht liegt er vorne. Und nicht nur das: Er führt auch die Performancerangliste seit Jahresbeginn an. Besonders stark zeigten sich zuletzt Raffineriebetreiber wie Marathon Petroleum (WKN: A1JEXK). Die Aktie des Unternehmens war in der vergangenen Woche der größte Gewinner im S&P 500 und befindet sich seit einiger Zeit in einem intakten Aufwärtstrend, der mit neuen Rekordhochs fortgesetzt wurde. Ein Katalysator für das starke Aufwärtsmomentum ist der im Vergleich zum Rohölpreis überproportional gestiegene Benzinpreis, der aus einer starken Nachfrage resultiert. Die Folge sind höhere Crack Spreads, die die Differenz zwischen dem Rohölpreis und dem Preis der daraus gewonnenen Mineralölprodukte messen. Steigende Crack Spreads bedeuten steigende Gewinnmargen im operativen Geschäft. Marathon Petroleum produziert und vermarktet erdölbasierte flüssige Kraftstoffe sowie petrochemische Produkte. Dazu betreibt der US-Konzern unter anderem 13 Ölraffinerien und ist gemessen an der Kapazität der größte Raffineriebetreiber in den USA. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein landesweites Tankstellennetz und ist größter Anteilseigner der ebenfalls börsennotierten Midstream-Gesellschaft MPLX L.P. (WKN: A1J7DR), die Pipelines und andere Anlagen für die Sammlung, Verarbeitung, Fraktionierung, den Transport und die Logistik von Rohöl und daraus gewonnenen Produkten besitzt und betreibt.