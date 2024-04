+++ Flops +++

Globe Life: Fuzzy Panda behauptet Betrug und geht short

Die Aktie des Lebensversicherers Globe Life (WKN: A2PP68) zeigte in der vergangenen Woche die spektakulärste Kursentwicklung im S&P 500. Sie brach im Vergleich zur Vorwoche um mehr als 50 % ein. Bereits zuvor aufgrund von Gerüchten über unsaubere Geschäftspraktiken schwächer, stürzte die Aktie am vergangenen Donnerstag zwischenzeitlich um mehr als 60 % ab. Auslöser war ein Bericht von Fuzzy Panda Research, die zudem eine Short-Position in dem Unternehmen bekannt gaben. Globe Life werden mehrere Fälle von Versicherungsbetrug vorgeworfen, die dem Management hunderte Male gemeldet worden sein sollen. Darunter waren Policen, die für verstorbene und fiktive Personen ausgestellt wurden. Die Behauptungen von Fuzzy Panda Research wurden von Globe Life zurückgewiesen und es wurde erklärt, dass die Vorwürfe ausschließlich von kurzfristigem Profit getrieben seien. Es steht also zunächst Aussage gegen Aussage und es kann nicht abschließend überprüft werden, was an den Vorwürfen dran ist. Die Entwicklung des Aktienkurses spricht jedoch eine deutliche Sprache und spiegelt die Unsicherheit an der Börse wider, dass an den Vorwürfen etwas dran sein könnte.



Fastenal: „Das Kernproblem bleibt die schwache Nachfrage."

Die Aktie des US-Industriezulieferers Fastenal (WKN: 887891) markierte am 21. März dieses Jahres mit 79,04 US-Dollar ihr bisheriges Allzeithoch. Seitdem befindet sie sich in einer Korrektur, die sich in der vergangenen Woche mit einem größeren Rücksetzer fortsetzte. Am Donnerstag hatte der Kurs nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen deutlicher nachgegeben. Die Ergebnisse hatten unter den durchschnittlichen Markterwartungen gelegen. Der Firmenchef sprach auch davon, dass das Kernproblem die schwache Nachfrage bleibe. Das ist interessant. Fastenal beliefert seine Kunden mit sogenannten Class-C-Materialien. Darunter versteht man alle möglichen Teile, die als Betriebsmittel in der Produktion, beim Bau oder auch bei der Instandhaltung von Immobilien benötigt werden. Beispiele sind Verbindungselemente wie Schrauben und Muttern, Werkzeugzubehör, Sicherheitstechnik und elektrische Komponenten. Mehr als 80 % des Umsatzes werden mit dem verarbeitenden Gewerbe und dem Baugewerbe erzielt, sodass die Geschäftsentwicklung des Unternehmens als Indikator für die Gesundheit der US-Industrie angesehen werden kann.



CarMax: schleppende Geschäfte

CarMax ist der größte Gebrauchtwagenhändler in den USA. Das Unternehmen legte letzte Woche seine Quartalszahlen vor und berichtete von schleppenden Geschäften. So ging der kombinierte Gebrauchtwagenabsatz im Einzel- und Großhandel im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 % auf 287.603 Fahrzeuge zurück. Belastend wirken die geringen Budgets der Verbraucher für den Autokauf, die auf vergleichsweise hohe Verkaufspreise treffen. CarMax rechnet auch weiterhin mit Gegenwind durch den weitverbreiteten Inflationsdruck, höhere Zinsen, strengere Kreditvergabestandards und das allgemein geringe Verbrauchervertrauen. An der Börse wurde die Nachricht mit einem deutlichen Kursrückgang quittiert, sodass die CarMax-Aktie (WKN: 662604) in der vergangenen Woche zu den größten Verlierern im S&P 500 zählte.