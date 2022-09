Tops und Flops der Woche u. a. mit Delivery Hero, Regeneron Pharmaceuticals und Porsche Automobil Holding

Nachrichten von Delivery Hero gab es jüngst zwar nicht. Die Aktie gehörte dennoch zu den stärksten deutschen Werten. An den US-Aktienmärkten besonders gefragt war der Biotech-Konzern Regeneron Pharmaceuticals, der positive Studiendaten meldete. Unter den Flops in der vergangenen Woche ist der DAX-Wert Porsche Automobil Holding. Hier nimmt der Börsengang der VW-Tochter Porsche immer mehr Form an.



Tops



Delivery Hero: höheres Tief

Der MDAX-Wert Delivery Hero (WKN: A2E4K4) zählte in der vergangenen Woche zu den stärksten Papieren aus der DAX-Indizes-Familie. Neue Nachrichten aus dem Unternehmen gab es nicht. Aus charttechnischer Sicht kletterte die Aktie am Freitag zurück über ihre 21-Tage-Linie. Zudem könnte der Kurs am 1. September ein höheres Tief gebildet haben. Sollte sich diese Annahme durch weitere Kurszuwächse bestätigen, wäre dies ein Indiz für eine Fortsetzung des kurzfristigen Aufwärtstrends, der sich seit dem Allzeittief von Mai 2022 gebildet hat.



Regeneron Pharmaceuticals: positive Studiendaten

Der US-Biotech-Konzern (WKN: 881535) hat sich auf die Behandlung von Krankheiten mithilfe von monoklonalen Antikörpern spezialisiert. Auf diesem Gebiet gehört das Unternehmen zu den weltweit führenden Anbietern. In der vergangenen Woche meldete das Unternehmen positive Nachrichten aus dem Entwicklungsportfolio. Vor allem die Veröffentlichungen am Donnerstag zogen einen kräftigen Kurssprung nach sich. Das Unternehmen hatte u. a. positive Studiendaten zum Augenmedikament EYLEA (Aflibercept) vorgelegt. Das Präparat ist in einigen Anwendungsbereichen und Dosierungen bereits auf dem Markt. In den USA wird es von Regeneron Pharmaceuticals selbst vermarktet. Außerhalb besitzt Bayer (WKN: BAY001) die Vertriebsrechte. EYLEA ist mit Abstand das wichtigste Präparat von Regeneron Pharmaceuticals. Es steuerte im 1. Halbjahr 2022 rund 92,5 % zum Produktumsatz und knapp 54 % zu den Konzerneinnahmen bei.



Albemarle: Referendum in Chile

Der US-Spezialchemiekonzern gehört zu den weltweit führenden Lithiumproduzenten. Die S&P-500-Aktie (WKN: 890167) zeigt seit dem Korrekturtief im Juli 2022 einen dynamischen kurzfristigen Aufwärtstrend. Seinen bisherigen Höhepunkt hatte dieser mit dem Allzeithoch von 298,17 US-Dollar vom 25. August. Daran schloss sich zunächst ein Korrekturimpuls an. Seit dem Verlaufstief am 1. September ist die Aktie jedoch wieder im Aufwind. Sie hat beinahe wieder ihr Allzeithoch erreicht. Ein positiver Katalysator könnte das Ergebnis des Referendums in Chile gewesen sein. Die Bevölkerung stimmte mehrheitlich gegen die vorgeschlagene neue Verfassung, welche eine deutliche Abkehr von den marktfreundlichen Gesetzen des Landes hätte erwarten lassen. Albemarle besitzt wichtige Produktionsstätten für Lithium in Chile.



Flops



Porsche Automobil Holding: IPO von VW-Tochter Porsche in wenigen Wochen



Die Porsche Automobil Holding (PAH) besitzt mehr als 53 % der stimmberechtigten Anteile an dem größten europäischen Autobauer Volkswagen (WKN: 766403). Das ist neben anderen kleinen Beteiligungen das Kerninvestment. Die PAH-Aktie (WKN: PAH003) gehörte in der vergangenen Woche zu den schwächsten Werten im DAX. Volkswagen hatte mitgeteilt, den geplanten Börsengang der Sportwagentochter Porsche (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG) Ende September / Anfang Oktober 2022 anzustreben („Intention to Float“) und bis Ende des Jahres umzusetzen. Zur Vorbereitung des Börsengangs wurde das Grundkapital der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG in 50 % Vorzugsaktien und 50 % Stammaktien unterteilt. Im Rahmen des Börsengangs sollen nun bis zu 25 % der Vorzugsaktien an der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG aus dem Bestand der Volkswagen AG bei Investoren platziert werden. Die Porsche Automobil Holding wird 25 % plus eine Aktie der Stammaktien an der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG erwerben. Der Preis setzt sich dabei aus dem Platzierungspreis der Vorzugsaktien zuzüglich einer Prämie von 7,5 % zusammen.



KION Group: neue Verlaufstiefs

KION ist Spezialist für die sogenannte Intralogistik. Das Unternehmen zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Flurförderzeugen wie Gabelstapler, Lager- und Automatisierungstechnik. Die MDAX-Aktie (WKN: KGX888) war in den vergangenen Wochen eine der schwächsten Werten aus der DAX-Indizes-Familie. Neue Nachrichten aus dem Unternehmen gab es nicht. Mit dem jüngsten Kursrückgang setzte das Papier seine Abwärtsbewegung fort, die sich seit dem Allzeithoch im November 2021 gebildet hat. Dabei wurde nun neue Verlaufstiefs markiert. Das spricht für eine Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends.



Occidental Petroleum: kurzfristig rückwärts

Die Kursentwicklungen von Öl-Aktien korrelieren sehr stark mit denen der Rohölpreise. Dieser Zusammenhang wird sowohl in steigenden als auch in fallenden Marktphasen deutlich. So auch jüngst. Der in der vergangenen Woche fortgesetzte Preisrückgang beim Öl belastete die Papiere aus der Branche. Stellvertretend dafür ist Occidental Petroleum (WKN: 851921). Die Aktie gehörte zu den größten Verlierern im S&P 500. Am 19. August hatte der Wert mit mehr als 77 US-Dollar noch ein neues Mehrjahreshoch markiert. Seither gab er um mehr als 16 % nach. Trotz dieser deutlichen Korrektur sind die kurz- und mittelfristigen Aufwärtstrends weiterhin intakt

Thomas Behnke