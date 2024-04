Tesla zurück im Trendkanal

In der Vorwoche Flop, diesmal Top: Die Aktie des US-amerikanischen Elektroautobauers (WKN: A1CX3T) gehörte in der vergangenen Woche zu den größten Gewinnern im S&P 500 und im NASDAQ-100. Nachdem die Tesla-Aktie am Montag noch ein neues Tief in der seit Juli 2023 ausgebildeten Abwärtsbewegung markiert hatte, zeigte sich im Wochenverlauf eine Erholung. Offenbar hatten die am Dienstag nach Börsenschluss vorgelegten Quartalszahlen und/oder Äußerungen von Firmenchef Elon Musk zu einem verstärkten Kaufinteresse geführt. Zwar hatte das Unternehmen im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr deutliche Rückgänge bei Auslieferungen, Umsatz, Margen und Gewinn verzeichnet. Das Update zu den Plänen für neue Massenmarktmodelle und eine Robotaxi-Plattform könnte die Fantasie der Börsianer aber wieder angeheizt haben. Elon Musk betonte zudem, dass Tesla ein KI-Roboter-Unternehmen sei und daher nicht wie ein Autohersteller gesehen und bewertet werden sollte. Hinter dieser markigen Aussage stehen die Pläne, sich als Anbieter von Robotaxis, also selbstfahrenden Autos, zu positionieren. Damit geht Musk bereits seit einigen Jahren hausieren, hat seine diesbezüglichen Versprechungen, selbstfahrende Teslas auf die Straße zu bringen, aber noch nicht eingelöst. Aus charttechnischer Sicht konnte die Tesla-Aktie mit dem Kurssprung der vergangenen Woche die in der Vorwoche verletzte Unterseite des seit Juli letzten Jahres gebildeten Trendkanals wieder überwinden.