Vier Trends, die 2025 den ETF-Markt prägen

Ein Marktkommentar von Martin Bechtloff, Vice President ETF Distribution bei Franklin Templeton

Im 25. Jahr ihres Bestehens in Deutschland zeigen sich Exchange Traded Funds (ETFs) dynamischer denn je. Immer mehr Anleger setzen ETFs für ihre Kernallokation, taktische und aktive Asset Allocation oder Portfoliokonstruktion ein. Sie nutzen die Vorteile von Liquidität und Preiseffizienz über alle Anlageklassen hinweg, um ihre Renditen zu maximieren. Gerade in diesen volatilen Zeiten können die Liquiditäts- und Risikomanagementvorteile von ETFs den entscheidenden Unterschied machen. Wir sind davon überzeugt, dass dies nicht nur passive oder alternative Indexstrategien, sondern auch aktives Management begünstigen wird.

Der europäische ETF-Markt verzeichnete Ende 2024 ein Rekordvolumen von 2,25 Billionen US-Dollar mit ambitionierten Prognosen von 4,5 Billionen US-Dollar bis 2030. Aktuelle Trends zeigen: 2025 wird im Zeichen aktiver ETFs, ESG-Lösungen mit geringen Tracking Errors und einer weiter steigenden Nachfrage durch digitale Plattformen und Privatanleger stehen.

Trend 1: Der Aufstieg aktiver ETFs

Aktive ETFs verzeichneten 2025 die höchsten Zuflüsse aller Zeiträume. Im ersten Quartal entfielen rund 8 % aller Nettozuflüsse auf aktive Strategien, obwohl diese nur 2,5 % des Gesamtmarktes stellen. Besonders erfolgreich waren vollständig aktive Aktien-ETFs mit hohem Überzeugungsgrad („High Conviction“), die allein 63 % der YTD-Zuflüsse auf sich vereinten.

Trend 2: ESG bleibt gefragt – aber differenzierter

ESG-ETFs gewinnen weiter an Bedeutung, aber Anleger differenzieren zunehmend: Strategien mit niedrigem Tracking Error, etwa CTB- und Klima-ETFs, verzeichneten deutlich höhere Zuflüsse als SRI- oder ESG-Leader-Produkte mit höherem Tracking Error. Insgesamt flossen ESG-ETFs im ersten Quartal 2025 rund 9 Mrd. US-Dollar zu – das entspricht etwa 10 % der Gesamtzuflüsse.

Trend 3: Faktorstrategien und Modellportfolios im Fokus

Faktor-ETFs erleben ein Comeback: Mit Zuflüssen von 8 Mrd. US-Dollar in 2024, vor allem in Dividenden- und gleichgewichtete Strategien, steigt das Interesse an gezielten Marktsegmenten. Gleichzeitig etablieren sich ETF-Modellportfolios als effizientes Steuerungsinstrument für Anlageentscheidungen – insbesondere in digitalen Beratungslösungen.

Trend 4: Digitalisierung, neue Akteure und Sparpläne

Die Zahl der ETF-Anbieter wächst ebenso wie die Nutzung über digitale Plattformen. Privatanleger setzen zunehmend auf Sparpläne mit ETFs - ein Trend, der das Wachstum zusätzlich beschleunigt. ETFs entwickeln sich damit endgültig von passiven „Index-Trackern“ zu passgenauen Portfoliobausteinen mit strategischem Mehrwert.

Fazit

Das Jahr 2025 markiert eine starke Weiterentwicklung in der ETF-Evolution. Investoren setzen verstärkt auf aktive und ESG-nahe Strategien mit klarer Datenbasis, während Digitalisierung und Modelllösungen den Zugang erleichtern. Die einst rein passiven Produkte werden so zu hochpräzisen Werkzeugen der Portfoliosteuerung – und prägen damit eine neue Ära der Geldanlage.