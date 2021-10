Thomas Gottschalk und Bischof Bätzing kommen zur „Marken Gala“

500 Gäste feiern „Oscar der Marketingbranche“ am 30. Oktober in der Alten Oper Frankfurt / Auszeichnung von Angela Merkel, Thomas Gottschalk und Impfstoffherstellern / Prominente Persönlichkeiten wie Dorothee Bär, Bischof Georg Bätzing und Gold-Kanutin Ricarda Funk kommen / Land Hessen übernimmt Schirmherrschaft



Die „Marken Gala“ in Frankfurt gilt als eine der wichtigsten Veranstaltungen der Marketingbranche Deutschlands. Unternehmer, Politiker, Werbegrößen, Medienmacher und Spitzensportler feiern am Samstag, 30. Oktober 2021, außergewöhnliche Leistungen der Markenführung und die Verleihung des „Goldenen Brandeisens“. Prominente Persönlichkeiten wie Entertainer und TV-Star Thomas Gottschalk, Digitalministerin Dorothee Bär, der Vorsitzende der Bischofskonferenz Georg Bätzing, Olympiagold-Gewinnerin Ricarda Funk und Fernsehkoch Johann Lafer haben ihr Kommen bereits zugesagt. Veranstaltet wird die „Marken Gala“ von der WEIMER MEDIA GROUP (WMG) und dem MARKETING CLUB FRANKFURT (MCF).



Höhepunkte des glamourösen Events sind zudem die Auszeichnungen in den drei Kategorien „Politische Marke“, „Living Brand“ und „Marke der Menschheit“. Verliehen werden die Preise an die Bundeskanzlerin Angela Merkel, Thomas Gottschalk und die internationalen Corona-Impfstoffhersteller. Auch junge Unternehmen bekommen auf der Gala eine große Bühne. So würdigen die Veranstalter mit dem Nachwuchspreis „Frankfurter Sprungfeder“ vielversprechende Startups.



Weitere prominente Gäste wie die Musikerin Cassandra Steen, Investor und Unternehmer Georg Kofler und der TV-Star Cherno Jobatay, der als Moderator durch den Abend führt, werden erwartet. Zum Kreis der mehrjährigen Kooperationspartner zählen Unternehmen wie Mercedes-Benz, Deutsche Vermögensberatung, Lotto Hessen, Wirtschaftsförderung Frankfurt, Boston Consulting Group und die Deutsche Börse.



Die „Marken Gala“ findet seit 2004 statt. Preisträger des „Goldenen Brandeisens“ waren zuletzt Stihl, Edeka, DM, Bahlsen und Kärcher. Die Medienpartner Frankfurter Allgemeine Zeitung, Horizont und FOCUS Online begleiten und berichten.



