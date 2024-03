Teilen

Lebensart > Das größte Bürogebäude der Welt

650.000 Quadratmeter

Das größte Bürogebäude der Welt steht seit vergangenem Jahr nicht mehr in den USA, sondern in Indien. Die neue Diamantenbörse in Surat ist ein Gebäude der Superlative.

