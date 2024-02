Teilen

US-Präsident Joe Bidens erster Job war Bademeister im örtlichen Schwimmbad. Jenniffer Aniston jobte als Fahrradkurierin in New York. Doch wie startete der reichste Mann der Welt?

Sein Vermögen beträgt rund 165 Milliarden Dollar. Mit Elon Musk und Bernard Arnault zählt er zu den drei reichsten Menschen der Welt. Doch seine Karriere begann er 1980 ganz bescheiden. Im Alter von 16 Jahren bekam Bezos 1980 den ersten Job seines Lebens – als Sommeraushilfe bei McDonald’s. Seine Vorgesetzten stellten ihn wochenlang an den Brater. „Sie ließen mich nicht einmal in die Nähe der Kunden. Das war meine akute Teenager-Phase. Sie sagten: ‚Hmm, warum arbeitest du nicht im hinteren Bereich?‘



Bezos meint heute, dass er bei diesem Job gelernt habe, dass Kundenservice „wirklich hart“ sei, und dass die Lektionen, die er in diesem Job gelernt habe, ihn darauf vorbereitet hätten, den Kundenservice zu einem Hauptpfeiler des Geschäftsmodells von Amazon zu machen. „Das Schwierigste war es, bei einem Ansturm alles im richtigen Tempo zu halten“, erinnert sich, aber sein Vorgesetzter sei ein Guter gewesen: „Der Manager in meinem McDonald’s war ausgezeichnet. Er hatte eine Menge Teenager, die für ihn arbeiteten, und er sorgte dafür, dass wir uns konzentrierten, während wir Spaß hatten.“



Bezos erzählt heute, dass er die Gelegenheit nutzte, um so viel wie möglich aus dieser Erfahrung zu lernen. Eine Lektion sei gewesen, wie man bei der Arbeit unter Druck die Team-Moral aufrecht erhalten könne. Eine andere, dass man im Einzelhandel „die Automatisierungsverbesserungen des Unternehmens permanent studieren“ müsse. Bezos berichtet davon, wie etwa Signaltöne und Signale dafür sorgten, wann man „seine Eier verrühren, seine Burger wenden und seine Pommes aus dem Kochtopf ziehen“ sollte. „Eines der großen Geschenke, die ich aus diesem Job mitgenommen habe, ist, dass ich mit einer Hand Eier aufschlagen kann“, so Bezos weiter. „Meine Lieblingsschicht war der Samstagmorgen. Das erste, was ich tat, war, eine große Schüssel zu holen und 300 Eier hineinzuschlagen. „Eines der Dinge, die bei der Arbeit bei McDonald’s wirklich Spaß machen, ist, dass man bei all diesen Dingen wirklich schnell wird“, fuhr er fort. „Mal sehen, wie viele Eier man in einer bestimmten Zeit aufschlagen kann, ohne dass die Schale abbricht.“



Noch heute kommt Bezos trotz seines unermeßlichen Reichtums zuweilen zu seinen Wurzeln zurück und isst einen klassischen McDonald’s-Burger. Letztes Jahr teilte er ein Bild von sich auf Twitter, auf dem er einen Burger genießt, und twitterte: „Mein erster Job. Und immer noch der gleiche tolle Burger. Happy Sunday!“



