Teilen

Lebensart >

Wie Klimawandel, Arbeitskräftemangel und Marktmechanismen den deutschen Spargelanbau unter Druck setzen.

Die Ernte erfolgt noch immer überwiegend in Handarbeit – präzise, körperlich belastend, saisonal. Ein Arbeitsprofil, das sich mit dem heutigen Fachkräftemarkt kaum mehr vereinbaren lässt. Die Pandemie hat die Systemrelevanz osteuropäischer Erntehelfer sichtbar gemacht – zugleich aber auch die Verwundbarkeit des Modells. Steigende Löhne, neue regulatorische Anforderungen und ein struktureller Mangel an Arbeitskräften stellen den Produktionsprozess infrage.

Anders das Spiel im Einzelhandel: Margendruck, Handelsmacht und Importkonkurrenz – etwa durch spanischen Früh-Spargel – lassen wenig Raum für Fehler. Zwar gibt sich der deutsche Konsument in Umfragen heimatverbunden, doch an der Kasse entscheidet oft der Preis. Für die Gastronomie, traditionell ein starker Abnehmer, gelten ohnehin andere Kalkulationen: Spargel wird zur Ware unter Kostendruck.

Fazit: Vom Kulturgut zur Krisenware?

Spargel bleibt ein ikonisches Produkt deutscher Landwirtschaft – doch der Anbau gerät unter Transformationsdruck. Die Herausforderungen sind systemisch: Fachkräftemangel, Klimarisiken, Marktmechanismen. Und sie treffen vor allem den Mittelstand, der als Rückgrat der Branche zwischen Effizienzsteigerung und Werterhalt balanciert.

Wer bestehen will, muss investieren: in Technologie, in alternative Geschäftsmodelle, in Resilienz. Der agrarische Mittelstand braucht Unterstützung – durch Politik, durch Verbraucher, durch Kapitalmärkte, die Landwirtschaft nicht nur als Risiko, sondern als Zukunftsbranche begreifen.