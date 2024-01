Bitcoin: Welche Möglichkeiten gibt es, mit dabei zu sein?

Aktien von Unternehmen mit Bezug zu Kryptowährungen

Dies ist eine indirekte Möglichkeit, ein Engagement in Kryptowährungen einzugehen. Die Korrelation zwischen Bitcoin, anderen Kryptowährungen und mit Kryptowährungen verbundenen Unternehmen ist hoch. Eine indirekte Möglichkeit, sich in Kryptowährungen zu engagieren, wäre daher ein Engagement in diesen Unternehmen. Die bekanntesten Unternehmen sind an der US-Börse Nasdaq notiert, und es lassen sich zwei Branchen einteilen. Die erste sind die Kryptowährungsbörsen oder Unternehmen, die sich der Vermittlung und Verwahrung widmen, darunter: Coinbase (COIN), RobinHood (HOOD) oder Block (SQ). Auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die sich mit dem Mining von Bitcoin oder Kryptowährungen befassen, wie z. B: Marathon Digital (MARA) und Riot Platforms (RIOT).

Der Nachteil des Stockpickings ist, dass es eine vorherige Analyse der Aktien und eine gründliche Kenntnis des Sektors erfordert.