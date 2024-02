X-Konkurrent Threads gewinnt Nutzer

Gewinne wird es in der Sparte aber vorerst nicht geben. Meta will weiter kräftig in die Sparte investieren. Läuft das Kerngeschäft jedoch weiter so stark, wie derzeit, kann sich das der Konzern locker leisten und bringt so zusätzlich KI-Wachstumsfantasie in den Kurs. Ebenso für Wachstumsfantasie sorgt der neu gestartete X-Konkurrent Threads. Dieser konnte zuletzt deutlich Nutzer hinzugewinnen. Im abgelaufenen Quartal kam der Dienst bereits auf 130 Millionen monatlich aktive Nutzer und damit auf 30 Millionen mehr als in den drei Monaten zuvor. Mark Zuckerberg hat als Ziel eine Milliarde ausgegeben. Damit könnte sich zu Facebook, Instagram und WhatsApp noch eine vierte App hinzugesellen, die die Eine-Milliarde-Nutzer-Grenze knackt.

Neben diesen Chancen auf weiteres Wachstum, zahlt Meta nun aber auch erstmals eine Dividende in Höhe von 0,50 Dollar je Aktie. Darüber hinaus kündigte der Konzern Aktienrückkäufe in Höhe von 50 Milliarden Dollar an.

Alles in allem zeigt sich: Meta ist eine echte Cash-Cow mit einigen interessanten Wachstumspotenzialen im KI-Bereich. Im aktuellen Börsenumfeld, das vom Hype um KI gezeichnet ist, gleichzeitig aber viele Anleger aufgrund der multiplen Krisenlage in der Welt in Aktien treibt, die verlässliche Gewinne erzielen, die scheinbar perfekte Kombination.