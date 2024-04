Ludwig-Erhard-Gipfel 2024 live

Tag eins: 17. April

15.00 Uhr: Weimer lässt nicht locker und versucht noch einmal ein bisschen Klarheit in die Kanzlerkandidatsfrage der Union zu bringen: "Wenn der nächste Kanzler Deutschland vor allem wirtschaftlich voranbringen möchte, wäre dann Friedrich Merz der richtige?", fragt Weimer. "Es geht darum Deutschland voranzubringen, dafür ist Friedrich Merz super geeignet", sagt Söder, macht eine kurze Pause und sagt: "Ich natürlich auch."

14.49 Uhr: Auf die Frage, ob er es für möglich halte, dass die aktuelle Regierung bereits im Sommer dieses Jahres platze, antwortet Söder: "Zum Leidwesen des Landes: nein." In der Folge nutzt er die Möglichkeit und teilt in Richtung Berlin aus: das einzige, das in dieser Koalition mehrheitsfähig sei, sei das Kiffen und sonst nicht viel. Durch das Gesetz könne man sich die aktuelle Situation vielleicht etwas entspannter rauchen, ansonsten gebe es aber wohl wichtigere Probleme im Land.

14.40 Uhr: Die Ampel-Koalition ist nach Umfragen die unbeliebteste Regierung, die Deutschland je hatte. Die Chancen stehen also so schlecht nicht, dass bei der kommenden Bundestagswahl die Union den Kanzler stellen darf. Wird es Markus Söder? Der Schirmherr des Gipfels weicht im Gespräch mit Verleger Wolfram Weimer aus: „Die Union wird definitiv einen Kanzlerkandidaten stellen“, sagt der CSU-Chef auf dem Podium am Tegernsee, fügt dann jedoch hinzu: „Friedrich Merz hat gute Umfragewerte, aber ich auch.“ Ausschließen will Söder einen Kanzler Söder also ganz offenbar nicht.

14.25 Uhr: Co-Veranstalter des ersten Tages ist die Bayerische Wirtschaft vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. & bayme vbm. Angelique Renkhoff-Mücke, Vizepräsidentin vbw und vbm, begrüßt die Gipfel-Teilnehmer mit mahnenden Worten. "Ich bin sicher es würde Ludwig Erhard nicht gefallen, in welcher Lage die bayerische Wirtschaft steckt." Vier Jahre ohne Wachstum, die Wertschöpfung der Industrie liege niederiger als 2018. "Wir stecken tief im Konjunkturtal fest." Der Standort Deutschland sei nicht mehr auf der Höhe Zeit. Unser Land steigt ab, wir verlieren sukzessive an Wettbewerbsfähigkeit, wir sind als Standort zu teuer, zu kompliziert, zu langsam, zu träge." Die Folge: "zu wenige Investitionen, ausländische Investoren bleiben fern, heimische Investoren investieren im Ausland." Es brauche, so Renkhoff-Mücke, zitiert sie den Leitgedanken des diesjährigen Gipfels, eine "Agenda für ein starkes Deutschland in einem starken Europa".

14.03 Uhr: "Stehen wir an einer Epochenwende?", fragt Verlegerin Christiane Goetz-Weimer und eröffnet mit einem Blick in die krisen- und kriegsgeplagte Welt den Ludwig-Erhard-Gipfel 2024. Krieg in der Ukraine, Krieg in Israel. Die friedliche Epoche einer ganzen Generation gehe zu Ende, so Goetz-Weimer. Wie umgehen mit dieser neuen militärischen Eskalation in der Welt? Wie umgehen mit dem beispiellosen Aufstieg der Rechtspopulisten in Europa? Wie umgehen mit einem möglichen US-Präsident Donald Trump? Auf dem Gipfel suchen Top-Experten, Konzernlenker und Politker heute und in den kommenden Tagen nach Antworten.

13.35 Uhr: Ein paar Sonnenstrahlen schaffen es durch die lichter werdende Wolkendecke und tauen den in der Nacht gefallenen Schnee rund um den See. Und auch auf Gut Kaltenbrunn wird es heißer. Gleich beginnt sie, die zehnte Auflage des Ludwig-Erhard-Gipfels. Mit Spannung wird unter anderem der Auftritt des bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder erwartet.