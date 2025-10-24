„Sehr viel Zuversicht schaffen“

Teilen

Eine Insolvenz muss nicht sein, wenn das Unternehmen rechtzeitig gegensteuert. Und sich im Zweifel Hilfe von Experten holt.

Von Midia Nuri

Keine Unternehmerin, kein Unternehmer möchte eine Insolvenz erleben. Dass es nicht soweit kommt, ist auch eine Frage der Führung. Auf Mitarbeiter hören, die richtigen Zahlen erheben, rechtzeitig gegensteuern – und im Zweifel einen Sanierungsexperten holen.

Das Allerwichtigste sei Liquidität, sagt Britta Hübner, Sanierungsexpertin bei Hübner Management, auf dem Frankfurt Finance & Future Summit der WEIMER MEDIA GROUP. Darüber, wie über die gesamte Finanzlage, hätten Unternehmen aller Größen oft keinen Überblick. „Sogar Konzerne mit mehr als 500 Millionen Euro Umsatz wissen oft nicht, wieviel Liquidität sie haben“, weiß Hübner. „Die haben oft Auslandstöchter und keine Ahnung davon, was dort an Kreditlinien oder Cash vorhanden ist.“

Das Zauberwort dabei lautet: Transparenz. Die das Management und die Eigentümer eines Unternehmens auch zulassen müssen. „Doch vor der haben viele Angst“, beobachtet Hübner. Dabei sei Transparenz wichtig, um die richtigen Schlüsse zu ziehen. Einen Blumenstrauß bekommt die Sanierungsberaterin daher nicht, wenn sie in ein Unternehmen kommt. „Aber immer, wenn ich gegangen bin“, sagt Hübner. Immerhin ist ihre Mission, Unternehmen vor der Pleite zu retten.

„Man muss Überzeugungsarbeit leisten“, sagt Karsten Schulze, Senior Partner und Vorstandsmitglied bei der Beratung FTI-Andersch. „Das gelingt oft, denn was wir machen, stabilisiert ja Werte, die über Generationen aufgebaut wurden.“ Und die teils leichtfertig riskiert werden. „Viele stecken den Kopf in den Sand und hoffen, es wird schon besser“, beobachtet sie. „Das ist aber nie der Fall.“

Kommen die beiden Sanierungsfachleute in ein Unternehmen, geht ihr Blick strikt nach vorn. „Wir arbeiten den Maßnahmenkatalog ab, den FTI-Andersch im Sanierungsgutachten erarbeitet hat“, sagt Hübner. Sie sollen helfen, das Unternehmen wieder profitabel zu machen. „Über die Maßnahmen und Fortschritte berichten wir regelmäßig an die Finanzierer“, sagt sie. Es geht vor allem darum, das Unternehmen Liquidität aus eigener Kraft generieren zu lassen, berichtet Schulze.

Wenn es gut läuft, kommen Hübner und Schulze auf Initiative des Unternehmens ins Haus. „Je früher, desto besser“, sagt Schulze. „Bringt uns die Bank ins Spiel, ist es meistens schon zu spät“, weiß er. Warenkreditversicherer sehen auch oft rasch, wenn es Probleme gibt. „Oft werden als erstes die Lieferanten nicht bezahlt“, erklärt Hübner. „Allerdings ist es dann auch schon oft zu spät.“

Am besten, es kommt erst gar nicht soweit. „Wir versuchen, die Unternehmen rechtzeitig auf den Weg zu bringen, gar nicht erst in die Insolvenz zu rutschen“, sagt Hübner. Die beiden eng zusammenarbeitenden Fachleute haben daher zusammen mit dem Magazin Markt und Mittelstand der WEIMER MEDIA GROUP das ProSolvenz-Board ins Leben gerufen, eine Runde verschiedener mit dem Thema Insolvenz befasster Experten.

Zwei bis vier Jahre sind die Sanierungsexperten in der Regel für die Restrukturierung in Unternehmen. Und übernehmen Führungsaufgaben. Drei Monate etwa brauchen die Sanierungsfachleute für die Klärung der Perspektive. „Können wir das Unternehmen

retten oder nicht?“ sagt Hübner. „Und dann geht es darum, sehr viel Zuversicht zu schaffen“, sagt sie. „Wir erstellen eine Liquiditätsplanung über drei Monate“, sagt Schulze, „um zeitig reagieren zu können.“ Und das auf Basis von Szenarien, die er ebenfalls zu erstellen hilft. „Wir halten fest, was Weg A und Weg B ist, so können wir je nach Lage Entscheidungen treffen“, sagt Schulze. „Natürlich helfen und flankieren und unterstützen viele. Am Ende muss das Unternehmen es aus eigener Kraft schaffen.“