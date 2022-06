Naht das Comeback der Halbleiter-Aktien? Die vier besten ETFs

Die Auftragsbücher quellen über, Umsätze und Gewinne explodieren. An der Börse allerdings ging es Chip-Aktien zuletzt kräftig an den Kragen. Ein Blick auf vier ETFs, die sich für eine Comeback-Wette eignen könnten.



Erst große Gewinner, dann taumelnde Verlierer. Halbleiter-Aktien haben an der Börse ein Wechselbad der Gefühle hinter sich. Nach den steilen Anstiegen inmitten der Corona-Pandemie, ging es für viele Papiere aus dem Sektor in diesem Jahr kräftig nach unten. Anleger nahmen Gewinne mit, gleichzeitig lasteten aber auch Sorgen vor einer Konjunkturabkühlung auf den Kursen. Im Abwärtsstrudel der aufgrund von Inflationssorgen und Zinserhöhungen angeschlagenen Tech-Branche, verloren die Aktienkurse von Nvidia und anderen Chip-Giganten teils über die Hälfte an Wert.



Zuletzt allerdings stabilisierte sich der Sektor an der Börse. Möglich, dass es aktuell zu einer Bodenbildung kommt. Für Anleger bleibt die Branche jedenfalls hochinteressant. Die Nachfrage nach Halbleitern ist schließlich ungebrochen groß und fast alle großen Zukunfts-Trends sprechen für weiter starke Auftragsbestände. Chips braucht es im E-Auto, wie im Smartphone. In Rechenzentren, in intelligenten Küchengeräten, in Windkraftanlagen. Je komplexer und digitaler das Produkt, desto mehr.



Schwächephasen an der Börse, wie aktuell, können daher immer auch Einstiegsgelegenheiten darstellen. Allerdings ist es besonders bei Halbleitern schwer, den einen Konzern oder das eine Unternehmen ausfindig zu machen, das den Sektor outperformt. Entwicklungsvorsprünge sind schnell aufgebraucht. Hinzu kommt die Breite des Sektors, es geht schließlich nicht nur um Halbleiterhersteller, es geht auch um viele Zulieferer oder die Lieferanten der hochspezialisierten Fertigungs-Maschinen. Wer auf das Börsencomeback der Chip-Branche setzen möchte, ist deshalb womöglich mit einem ETF gut beraten. Ein Überblick über die vier besten des laufenden Jahres, sprich die, die sich in dem mehr als herausfordernden Marktumfeld vergleichsweise gut geschlagen haben.





4. Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF



Auflagejahr: 2007



Kursentwicklung 1 Jahr: - 8,5 Prozent



Handelswährung: Euro



Replikationsmethode: synthetisch



Fondsvolumen in Euro: 34 Millionen



Ausschüttung: thesaurierend



Größte Positionen: Nvidia (18,8 Prozent), Taiwan Semiconductor (14,4 Prozent), ASML (8,0 Prozent), Broadcom (7,2 Prozent), Intel (5,6 Prozent)



Zusammensetzung nach Branchen: Halbleiterelektronik (79,3 Prozent), Halbleiter-Ausstattung (18,6 Prozent), Stromerzeugung (1,4 Prozent)



Anteil Länder: USA (64,6 Prozent), Taiwan (17,6 Prozent), Niederlande (9,9 Prozent)







3. HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF



Auflagejahr: 2022



Kursentwicklung 1 Jahr: - 5,3 Prozent



Handelswährung: US-Dollar



Replikationsmethode: physisch



Fondsvolumen in Euro: 16 Millionen



Ausschüttung: thesaurierend



Größte Positionen: Nvidia (8,9 Prozent), Broadcom (8,3 Prozent), ASML (8,0 Prozent), Taiwan Semiconductor (7,8 Prozent), AMD (5,8 Prozent)



Zusammensetzung nach Branchen: 99,8 Prozent Informationstechnologie (nicht näher unterteilt)



Anteil Länder: USA (60,2 Prozent), Taiwan (12,8 Prozent), Niederlande (10,8 Prozent)







2. iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD



Auflagejahr: 2021



Kursentwicklung 1 Jahr: + 1,1 Prozent



Handelswährung: US-Dollar



Replikationsmethode: physisch



Fondsvolumen in Euro: 277 Millionen



Ausschüttung: thesaurierend



Größte Positionen: Broadcom (8,1 Prozent), ASML (8,0 Prozent), Nvidia (7,9 Prozent), Taiwan Semiconductor (6,9 Prozent), Intel (6,6 Prozent)



Zusammensetzung nach Branchen: Halbleiterelektronik (72,5 Prozent), Halbleiter-Ausstattung (27,1 Prozent)



Anteil Länder: USA (60,1 Prozent), Taiwan (13,0 Prozent), Niederlande (10,4 Prozent)







1. VanEck Semiconductor UCITS ETF



Auflagejahr: 2020



Kursentwicklung 1 Jahr: +11,4 Prozent



Handelswährung: US-Dollar



Replikationsmethode: physisch



Fondsvolumen in Euro: 808 Millionen



Ausschüttung: thesaurierend



Größte Positionen: Nvidia (11,2 Prozent), ASML (10,3 Prozent), Taiwan Semiconductor (9,5 Prozent), Intel (8,6 Prozent), AMD (8,0 Prozent)



Zusammensetzung nach Branchen: Halbleiterelektronik (75,2 Prozent), Halbleiterausstattung (20,9 Prozent), Software (3,6 Prozent)



Anteil Länder: USA (75,1 Prozent), Niederlande (12,2 Prozent), Taiwan (9,5 Prozent)





Daten: justETF, finanzen.net, onvista