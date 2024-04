Wie viel Schmu steckt in der Erfolgsstory?

Teilen

Das rasante Wachstum der chinesischen Shopping-App verhilft der Aktie des Mutterkonzerns PDD Holdings zu großer Beliebtheit, die Methoden hinter dem Mega-Erfolg aber sorgen neben der Konkurrenz nun auch Europas Behörden.

Etwa 4.000 Tonnen Luftfracht verschickt Temu nach Angaben des Beratungsunternehmens Cargo Facts – täglich. Das sind 108 Boeing-Maschinen des Typs 777 randvoll mit krassem Tand und teilweise giftigem Plunder. „Der größte Trend, der die Luftfracht beeinflusst sind chinesische E-Commerce-Unternehmen wie Shein oder Temu“, sagt Basile Ricard, der beim Groß-Spediteur Bollore Logistics für das China-Geschäft verantwortlich ist. Immer mehr jener Fracht landet dabei auch bei uns in Deutschland. Das Luftfahrt-Portal areo.de meldete jüngst, dass die Lufthansa sogar eine eigene Linie für Temu zwischen Zhengzou und Frankfurt am Main plane. Bestätigen wollten das weder Lufthansa Cargo noch Temu.



Airliner voller Krempel

Fakt ist: Shopping-Konzerne aus China, allen voran Temu, stellen gerade Europas (Online-)Handel auf den Kopf. Mit einer nie dagewesenen Aggressivität tritt die erst 2022 in den USA gegründete Tochter des chinesischen PDD Holding-Konzerns in den Online-Shopping-Markt ein. Bei Temu kann man heute in gut 50 Ländern einkaufen. Allein in Deutschland kommen Schätzungen nach derzeit 200.000 Pakete des Unternehmens an. Jeden Tag! 26 Prozent aller Deutschen kauften einer Studie des Marktforschungsunternehmens Appinio zufolge im zweiten Halbjahr 2023 etwas bei Temu gekauft. In der Download-Rangliste der beliebtesten Shopping-Apps in Deutschland belegte Temu 2023 Platz: Eins.

Was für ein kometenhafter Aufstieg. Rund zwei Jahre nach der Gründung gehört Temu in Deutschland hinter Amazon, Ebay und Otto bereits zu den beliebtesten Online-Marktplätzen. In den USA ist der Hype noch größer, 2023 wurde dort keine iPhone App so häufig heruntergeladen, wie die jener Firma.

Temu funktioniert ähnlich wie Amazon. Kunden können über einen Online-Marktplatz nahezu alles erwerben, was ein Käuferherz begehrt. Temu stellt die Plattform zur Verfügung, Verkäufer sind tausende einzelne Händler. Der Schlüssel zum Erfolg: Kampfpreise und gigantische Ausgaben für Werbung. Produkte und Händler stammen meist aus China, wo allerbilligst produziert wird. Diesem Preiswettbewerb hält kein Handelskonzern aus Europa oder den USA stand, nicht einmal Amazon. Über die Konzernmutter PDD Holdings hat Temu zudem die nötigen Milliarden für riesige Marketing-Kampagnen zur Verfügung. Im vergangenen Jahr soll das Unternehmen nur für die Werbung auf den Social-Media-Kanälen von Meta zwei Milliarden US-Dollar ausgegeben haben, so viel wie keine andere Firma, wie das Wall Street Journal berichtete. Auch bei Google soll Temu zu den fünf größten Werbekunden gehören. Woher das ganze Geld? 2018 machte PDD an der Technologiebörse Nasdaq den Schritt aufs Börsenparkett. Mit dem Börsengang sammelte das Unternehmen 1,6 Milliarden US-Dollar ein, 2019 gaben die Chinesen weitere Aktien im Wert von mehr als einer Milliarde in Umlauf.