Der Hype geht weiter

Was treibt die Technologiewerte voran?

Der neueste Trend, der die Fantasien bei den Technologiewerten in die Höhe treibt, ist die generative künstliche Intelligenz und deren potenzielle Anwendungsbereiche. Dabei handelt es sich um eine der bahnbrechendsten technologischen Innovationen der Branche in den letzten Jahrzehnten. Zwar noch in den Kinderschuhen steckend führt ChatGPT diese technologischen Entwicklungen an. Der Chatbot des US-amerikanischen Softwareunternehmens OpenAI ist von Anwendern in Menschensprache nutzbar und in der Lage, in Sekundenbruchteilen beispielsweise Inhalte (Bilder, Videos, Sprache, etc.) zu kreieren, Programmcodes, Abhandlungen sowie Anleitungen zu schreiben oder schlicht Fragen zu beantworten – zu allen möglichen Themengebieten. Dabei reagiert ChatGPT nicht bloß auf Schlagwörter wie andere Such-Algorithmen, sondern kann komplexe Verknüpfungen herstellen und sich, basierend auf seinen umfassenden Datenbanken, Antworten und Lösungen für das eingegebene Problem überlegen.

Für diese noch am Anfang stehende Technologie werden schon jetzt große Mengen an Rechenleistung benötigt. Die generative KI wird weiter trainiert und mit neuen Informationen und Daten gespeist werden. Nach Analysen des MIT (Massachusetts Institute of Technology) könnten sich die Fähigkeiten der generativen KI schon bis ins Jahr 2025 rasant weiterentwickeln angesichts der bereits jetzt verwendeten Rechenleistung für dessen Weiterentwicklung.