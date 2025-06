Teilen

Die Commerzbank trauert um ihren Kommunikationschef Philipp Encz. Er ist am Pfingstmontag plötzlich und unerwartet verstorben.

Encz war seit 1. Juni 2024 als Bereichsvorstand Group Communications bei der Commerzbank für Kommunikation, Marke, Public Affairs und die Commerzbank Stiftung verantwortlich.



Bettina Orlopp, Vorstandsvorsitzende der Commerzbank: „Philipp Encz hat uns inspiriert - als Mensch und als Manager. In der kurzen Zeit, in der er Teil der Commerzbank war, hat er eine bemerkenswerte Wirkung entfaltet. Mit seiner positiven Ausstrahlung, seiner Expertise und seinem Wertekompass war er für seine Mitarbeitenden ein Vorbild und hat unsere Unternehmenskultur in besonderer Weise bereichert. Wir trauern und sind in Gedanken bei seiner Familie.“



Vor der Commerzbank war Philipp Encz bei der Citigroup als Head of Public Affairs Germany & Europe tätig. Davor war er rund 11 Jahre bei Bloomberg in New York, München, London und zuletzt Frankfurt als TV-Wirtschaftsjournalist beschäftigt, bevor er auf die Kommunikationsseite wechselte. Ebenso lange bekleidete er verschiedene leitende Rollen bei Siemens in München und Airbus in Toulouse, Frankreich. Nach einer Banklehre in München studierte Philipp Encz Betriebswirtschaftslehre und International Management an der ESB Reutlingen in Deutschland und London.