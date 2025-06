Nahost-Konflikt belastet DAX weiterhin – Anleger bleiben verunsichert

Teilen

Die anhaltende Instabilität im Nahen Osten sorgt weiterhin für Verunsicherung unter Anlegern und Investoren am deutschen Aktienmarkt.

Frank Sohlleder, Market Analyst for ActivTrades

Obwohl der DAX am Montag zunächst Kursgewinne verzeichnen konnte, zeigte sich bereits am Nachmittag und im nachbörslichen Handel, dass diese Erholung nicht nachhaltig war. Der erneute Verkaufsdruck nach Börsenschluss deutet darauf hin, dass die weitere Entwicklung an den Märkten heute mit Spannung zu beobachten sein wird.

Zusätzlich zur internationalen Lage darf die noch immer ungelöste innenpolitische Situation in den USA nicht außer Acht gelassen werden. Obwohl die Märkte diese Faktoren weitestgehend eingepreist haben, könnten unerwartete Eskalationen den Markt empfindlich treffen.



Trumps plötzliche G7-Abreise schürt Spekulationen über Nahost-Eskalation

Spekulationen ranken sich auch um die unerwartete Abreise des US-Präsidenten vom G7-Gipfel nach dem gemeinsamen Abendessen. Trump begründete seine Abwesenheit mit der Notwendigkeit, wichtige Fragen im Zusammenhang mit der Nahost-Krise zu klären. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass die USA kurz vor einem direkten militärischen Eingreifen in den Konflikt stehen.



ZEW-Index als wichtiger Indikator – Positive Erwartungen für den DAX

Als führender Wirtschaftsindikator wird heute der ZEW-Index für Deutschland veröffentlicht. Dieser Wert, der auf Befragungen von Investoren und Analysten basiert, bildet die Einschätzung zur aktuellen und zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung ab. Eine positive Erwartung von 34,8 % könnte dem DAX Rückenwind verleihen und zu einer weiteren Stabilisierung beitragen.



Siemens Energy führt DAX-Gewinner an, Beiersdorf Schlusslicht

Bei den Einzelwerten stach gestern die Aktie von Siemens Energy hervor, die mit einem Kursaufschlag von 4,6 Prozent die beste Performance im DAX erzielte. Es folgten Sartorius mit einem Plus von 4,1 Prozent und Daimler Truck mit einer Kurssteigerung von 2,5 Prozent. Hingegen verlor Beiersdorf am gestrigen Handelstag 4,2 Prozent und belegte damit den letzten Platz in der DAX-Performance-Tabelle.



Droht eine Blockade der Straße von Hormus? Ölpreis im Fokus

Auch der Blick auf den Ölmarkt zeigt, dass die Nahost-Thematik hier noch nicht verdaut ist. Eine mögliche Blockade der Straße von Hormus durch das iranische Militär stellt ein realistisches Szenario dar, das erhebliche Auswirkungen hätte. Erste Berichte über elektronische Störungen in der Schifffahrt, deren Herkunft jedoch unbestätigt ist, verstärken die Unsicherheit. Obwohl der Ölpreis am gestrigen Montag leicht nachgab, verbleibt er auf einem hohen Niveau von über 70 US-Dollar pro Fass Rohöl.