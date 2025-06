Teilen

Rohstoffe > Extremes Ratio

Silber ist im Vergleich zu Gold so günstig wie selten. Das Verhältnis der beiden Edelmetallpreise liegt aktuell auf historisch hohem Niveau. Kommt jetzt die Neubewertung des oft übersehenen Anlagewerts?

Silber ist derzeit so preiswert wie selten zuvor – zumindest im Verhältnis zu Gold. Während das gelbe Edelmetall weiterhin die Schlagzeilen dominiert, bietet die kleine Schwester von Gold womöglich eine interessante Einstiegschance.

Das sogenannte Gold-Silber-Ratio, also das Verhältnis zwischen dem Gold- und Silberpreis, liegt aktuell bei über 99 – ein historisch außergewöhnlich hoher Wert. Anders gesagt: Für den Gegenwert einer Unze Gold bekommt man derzeit mehr als 99 Unzen Silber. Ein so hoher Wert wurde zuletzt im Frühjahr 2020 erreicht. Ein Blick auf den langfristigen Verlauf des Ratios zeigt zudem, dass ein derart extremes Verhältnis äußerst selten vorkommt. Das könnte ein klarer Hinweis darauf sein, dass Silber im Vergleich zu Gold derzeit besonders günstig bewertet ist.

Im Gegensatz dazu spielt die industrielle Nutzung bei Gold nur eine untergeordnete Rolle. Lediglich etwa 9 % der gesamten Nachfrage entfielen im selben Zeitraum auf industrielle Anwendungen. Stattdessen wird das gelbe Edelmetall primär in der Schmuckproduktion sowie als Anlageinstrument genutzt – insbesondere als Schutz vor Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheit.

Ein zentraler Grund für die aktuelle Schieflage zwischen den beiden Edelmetallen ist die starke Abhängigkeit Silbers von der Industrienachfrage. Im Jahr 2024 erreichte die industrielle Silbernachfrage ein Rekordhoch von etwa 1,21 Milliarden Unzen – das entspricht rund 55 % des gesamten globalen Silberbedarfs. Der hohe Anteil ist auf die vielfältigen industriellen Anwendungen des Metalls zurückzuführen, insbesondere in der Elektronik, Photovoltaik und Automobilbranche.

„Gold des kleinen Mannes“ mit Nachholpotenzial?

Allerdings hat das gelbe Edelmetall inzwischen eine ambitionierte Bewertung erreicht. Silber könnte daher als Nachzügler profitieren – insbesondere, wenn sich die Weltwirtschaft stabilisiert und die industrielle Nachfrage wieder anzieht. Trotz seiner Abhängigkeit von konjunkturellen Zyklen birgt Silber zudem das Potenzial, auch als Wertspeicher an Bedeutung zu gewinnen.

Denn Silber gilt seit jeher als das „Gold des kleinen Mannes“. Der im Vergleich zu Gold deutlich niedrigere Preis pro Unze macht es besonders attraktiv. In einem Umfeld steigender Preise für physische Sachwerte rückt Silber dadurch verstärkt in den Fokus – als zugänglicher Einstieg in den Edelmetallmarkt mit Chancen auf Wertzuwachs und solidem Inflationsschutz.