Kryptowährungen finden zunehmend Eingang in die Anleger-Portfolios. Mit diesem Zertifikat investieren Sie breit

Krypto-Fans nutzen die digitalen Währungen u.a. als Zahlungs- oder Wertaufbewahrungsmittel und Alternative zu den Fiat Money-Währungen, die durch das Anwerfen der Notenbankpressen beliebig aus dem Nichts erschaffen werden können. Der mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im September in den USA beginnende Zinssenkungszyklus könnte für Rückenwind bei den Kryptowährungen sorgen. Die Versorgung der Märkte mit mehr Geld führt möglicherweise dazu, dass diese Liquidität zum Teil auch in risikoreichere Assets fließt. Wem direkte Investments in digitale Währungen zu heiß sind, wird beim Partizipations-Zertifikat des Bankhauses Vontobel auf den Solactive Smart Crypto Economy Index (ISIN: DE000VQ8SSC7) fündig. Das Papier kombiniert Aktien mit den wichtigsten Kryptowährungen.

Der Investment-Gigant Warren Buffett hat aus seiner kritischen Haltung gegenüber Kryptowährungen nie einen Hehl gemacht. Seine Äußerung vor Jahren zu Bitcoin, den er als „probably rat poison squared“, zu Deutsch „wahrscheinlich Rattengift im Quadrat“, bezeichnete, würde er wahrscheinlich in der Radikalität nicht mehr wiederholen. Denn nimmt man das Portfolio des Buffett-Unternehmens Berkshire Hathaway genauer unter die Lupe, fällt auf, dass sich dort seit einigen Jahren die brasilianische Nu Holdings befindet. Das Fintech hat mit dem Nucoin eine eigene Kryptowährung eingeführt und bietet u.a. Handelsplattformen für digitale Währungen wie Bitcoin oder Ethereum an. Die Aktie hat sich 2023 verdoppelt und damit im vergangenen Jahr die beste Performance im Buffett-Portfolio gebracht.