Gaming-Aktien: Spielend gewinnen

Technische Innovationen wie leistungsfähigere Smartphones und Cloud-Gaming geben dem eSports- und Videospiele-Sektor Rückenwind. So können Sie profitieren

Vor wenigen Wochen traf sich alles, was Rang und Namen im Videospiel-Sektor hat, beim Kölner Branchentreff Gamescom. Im Unterschied zu vielen eher traditionellen Branchen ist hier mangelndes Interesse kein Thema. Im Gegenteil: 1400 Aussteller, und damit laut Veranstalter 15 Prozent mehr als im vergangenen Jahr, strömten an den Rhein, um neue Spiele und Entwicklungen vorzustellen. Einer der wenigen Wermutstropfen: Zwar sind auch Anbieter aus Deutschland vertreten, die Musik spielt aber ganz klar im Ausland. Nur rund 5 Prozent des Branchen-Umsatzes in Deutschland entfallen auf hiesige Spieleentwickler. Anleger können mit dem Themen-ETF VanEck Video Gaming and eSports (WKN: A2PLDF) von der Entwicklung der Branche profitieren.

Gaming und Gambling Der Basiswert des VanEck-ETFs ist der MarketVector Global Video Gaming and eSports ESG Index. Unternehmen, die in den Index aufgenommen werden können, müssen mindestens 50 Prozent ihres Umsatzes im Segment Video Gaming und eSports machen. Zudem ist eine Marktkapitalisierung von mindestens 150 Mio. US-Dollar bei Aufnahme in den Index vorgesehen. Zur Vermeidung von Klumpenrisiken ist die maximale Gewichtung einer Aktie auf 8 Prozent begrenzt. Die regelmäßige Überprüfung des Index, der aus 25 Titeln besteht, erfolgt quartalsweise. Die USA ist mit 36,9 Prozent am stärksten vertreten, gefolgt von Japan mit 25,7 Prozent. Aus dem Land der aufgehenden Sonne ist neben dem prominenten Spielehersteller Nintendo auch Capcom vertreten. Das Unternehmen, das zu den Urgesteinen der Branche gehört, ist für Spiele-Serien bekannt, die kontinuierlich weiterentwickelt werden. Dazu zählt beispielsweise „Ghosts ’n Goblins“ aus den 1980er-Jahren, das u.a. bereits auf dem Commodore 64 gespielt werden konnte. Aus den USA sind u.a. Roblox und Electronic Arts im Aktienkorb vertreten. Roblox bietet eine Onlinespieleplattform an, auf der User selbst kreativ werden und Spiele entwickeln können, um sie mit anderen Nutzern zu spielen. Neben Nintendo verfügt Roblox auch über die Erlaubnis, bestimmte Spiele im extrem wichtigen Markt China anzubieten. Die Veröffentlichung der Spiele läuft über den chinesischen Internet-Giganten Tencent, der ebenfalls in der Sektor-Benchmark vertreten ist.