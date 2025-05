Teilen

Aktien > Substanz oder Spekulation?

Palantir überzeugt mit Rekorderlösen und starkem KI-Wachstum – doch die Aktie gibt nachbörslich deutlich nach. Analysten warnen vor Überbewertung, technische Indikatoren deuten auf Überhitzung hin.

Aus charttechnischer Sicht befand sich die Palantir-Aktie zuletzt in einem steilen Aufwärtstrend. Der bekannte Trader Mark Minervini warnte, dass die Aktie "nahe der Überkauft-Zone" und "reif für eine Korrektur" sei. Die relative Stärke der Aktie gegenüber dem NASDAQ-100 hatte in den vergangenen Wochen deutlich zugenommen, was oft als Warnsignal für eine bevorstehende Konsolidierung gilt.

Was macht Palantir eigentlich?

Palantir Technologies ist ein US-amerikanisches Softwareunternehmen mit Sitz in Denver, Colorado, das sich auf die Analyse großer Datenmengen spezialisiert hat. Gegründet im Jahr 2003, ist Palantir seit 2020 an der New Yorker Börse gelistet. Das Unternehmen entwickelt Analyseplattformen, die von Regierungen, Geheimdiensten, Verteidigungsorganisationen sowie zunehmend von Unternehmen in der Privatwirtschaft genutzt werden.

Zu den wichtigsten Produkten zählen die Plattformen Palantir Gotham (für Behörden, Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen), Palantir Foundry (für datengetriebene Entscheidungsprozesse in Unternehmen) sowie die neue KI-Plattform AIP (Artificial Intelligence Platform), die generative KI-Modelle in operative Abläufe integriert. Besonders stark ist Palantir im US-Markt, wo sowohl kommerzielle als auch staatliche Kunden für stabiles Wachstum sorgen. Das Unternehmen positioniert sich als zentraler Akteur an der Schnittstelle zwischen Big Data, künstlicher Intelligenz und operativer Effizienz.