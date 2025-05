Teilen

CATL mit Rekord-Börsengang in Hongkong – Milliarden für Europas Batterieoffensive

CATL erzielt 4,6 Mrd. US-Dollar beim Börsengang in Hongkong. Die Aktie startet stark – das Unternehmen plant nun eine milliardenschwere Expansion in Europa und setzt auf grüne Energietechnologien.

IPO mit Kursplus Der chinesische Batteriehersteller Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) hat am 20. Mai 2025 sein Zweitlisting an der Hongkonger Börse (HKEX) unter dem Tickersymbol 3750 erfolgreich abgeschlossen. Die Aktie startete mit einem Kurs von 296 Hongkong-Dollar in den Handel – ein Anstieg von 12,5 % gegenüber dem Ausgabepreis von 263 HKD. Im Tagesverlauf legte der Kurs weiter zu und schloss bei 306,20 HKD.

Ein Rekord-IPO mit Signalwirkung? Mit einem Emissionserlös von rund 4,6 Milliarden US-Dollar markiert der Börsengang die bislang größte Neuemission des Jahres. Die Platzierung stieß auf enormes Interesse: Die institutionelle Tranche wurde 15-fach überzeichnet, die Einzelhandels-Tranche sogar 151-fach. CATL ist zudem das erste in Festlandchina gelistete A-Share-Unternehmen, das eine Zweitnotierung in Hongkong mit einem festen Preisdeckel durchführte – und dies ohne Abschlag zum letzten A-Aktienkurs. Das signalisiert nicht nur Selbstbewusstsein, sondern auch das Vertrauen der Investoren in die Bewertung und Zukunftsperspektiven des Unternehmens.

Strategische Expansion nach Europa Ein wesentlicher Teil der Kapitalzuflüsse soll in den internationalen Ausbau fließen. Im Zentrum steht ein geplantes Werk im ungarischen Debrecen, das mit über 7 Milliarden US-Dollar Investitionsvolumen eine Schlüsselrolle in CATLs Europa-Strategie einnimmt. Bereits 2023 hatte das Unternehmen in Thüringen eine der größten Batteriezellfabriken Europas in Betrieb genommen. Mit dieser Präsenz in der EU will CATL potenziellen Handelsbarrieren vorbeugen und sich näher an seine europäischen Automobilkunden positionieren.

Technologische Führungsposition und Innovationskraft CATL behauptet seine Spitzenstellung im globalen Markt für Elektroauto-Batterien mit einem Marktanteil von rund 38 %. Im ersten Quartal 2025 installierte das Unternehmen weltweit 84,9 GWh Batteriekapazität – ein Plus von über 40 % gegenüber dem Vorjahr. Zu den Kunden zählen unter anderem Tesla, BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford, Toyota und Honda. Die technologische Führungsrolle stützt sich auf kontinuierliche Innovationen. Ein Vorzeigeprojekt ist die Shenxing-Schnellladebatterie: Sie ermöglicht bis zu 520 Kilometer Reichweite nach nur fünf Minuten Ladezeit und bis zu 800 Kilometer pro Ladung. Die zweite Generation soll 2025 in über 60 Fahrzeugmodellen verbaut werden. Ergänzend setzt CATL auf alternative Technologien wie die neue Natrium-Ionen-Batterie „Naxtra“, die als besonders ressourcenschonend und temperaturstabil gilt.

CATL im Überblick CATL ist nicht nur ein führender Batteriehersteller, sondern versteht sich als umfassender Lösungsanbieter für die Energiewende. Das Unternehmen entwickelt Batteriesysteme für Pkw und Nutzfahrzeuge, Energiespeicherlösungen für Industrie und Stromnetze sowie Recyclingverfahren für gebrauchte Batterien. Ziel ist es, ein ganzheitliches Zero-Carbon-Ökosystem entlang des gesamten Batterie-Lebenszyklus aufzubauen. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte CATL einen Umsatz von rund 50,4 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 9,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dennoch konnte das Unternehmen seinen Nettogewinn um 15 % auf etwa 7,1 Milliarden US-Dollar steigern. Dieser Gewinnanstieg trotz rückläufiger Umsätze ist vor allem auf gesunkene Rohstoffpreise und Effizienzsteigerungen zurückzuführen.

Fokus auf die Zero-Carbon-Zukunft Mit Blick auf die wachsende globale Nachfrage nach klimaneutraler Energie und Mobilität positioniert sich CATL strategisch als Treiber der Zero-Carbon-Transformation. Investitionen fließen in CO₂-neutrale Stromnetze, batteriegestützte Logistiklösungen und die Dekarbonisierung industrieller Prozesse. In China wurde 2025 ein großflächiges Batterietauschsystem für schwere Nutzfahrzeuge gestartet, das bis 2030 ca. 80 % der wichtigsten Logistikrouten abdecken soll. Zudem hat CATL angekündigt, bis Ende des Jahres sämtliche Produktionsstätten klimaneutral zu betreiben. Gleichzeitig bleiben Zweifel an der Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Elektromobilität bestehen: Hohe Batteriepreise, lange Ladezeiten außerhalb modernster Systeme und ein noch immer überschaubares Netz an Schnellladestationen belasten vielerorts die Alltagstauglichkeit. Zudem werfen der enorme Ressourcenbedarf bei der Batterieherstellung und die geopolitisch sensible Rohstoffabhängigkeit – etwa von Lithium aus Südamerika oder Kobalt aus dem Kongo – Fragen zur Nachhaltigkeit und Resilienz der Lieferketten auf.