Märkte > US-Kreditwürdigkeit sinkt

Die US-Schulden steigen, das Rating fällt – und Renditen ziehen an. Warum der Dollar schwächelt und Anleger jetzt besonders wachsam sein sollten.

Die Ratingagentur begründet den Schritt mit der weiterhin steigenden Staatsverschuldung und den wachsenden Kosten für deren Bedienung. Moody’s rechnet damit, dass die US-Staatsschulden bis 2035 auf 134 % des BIP steigen könnten – gegenüber 98 % im Jahr 2024. Schon heute fließen fast 30 % der Steuereinnahmen in den Schuldendienst. Gleichzeitig wirft die Agentur Regierung und Kongress vor, keine wirksamen Maßnahmen zur Konsolidierung der Staatsfinanzen ergriffen zu haben.

Märkte reagieren mit Kursverlusten und steigenden Renditen

Die Herabstufung durch Moody’s sorgte umgehend für spürbare Verwerfungen an den Märkten. Investoren trennten sich von US-Staatsanleihen, woraufhin die Rendite der 10-jährigen Treasuries auf 4,54 % stieg. Die 30-jährige durchbrach erstmals seit Monaten wieder die 5 %-Marke. Auch an den Aktienmärkten zeigten sich Belastungsspuren: Die Futures auf den S&P 500 und den Nasdaq gerieten am Montag vorbörslich unter Druck. Gleichzeitig schwächte sich der US-Dollar weiter ab – der Dollar-Index gab nach und signalisierte zunehmende Unsicherheit über die Stabilität der US-Währung.