Aktien > Unter Hochspannung

GE Vernova und der KI-Stromhunger: Investmentchance, aber mit Haken

Ein Ingenieur prüft eine Umspannstation. Netzinfrastruktur wie diese wird für den steigenden Strombedarf durch KI und Elektrifizierung immer wichtiger. (Foto: shutterstock)

KI erhöht weltweit den Strombedarf deutlich. GE Vernova positioniert sich mit Netzen, Turbinen und Energieinfrastruktur als Profiteur. Doch die hohe Bewertung birgt Risiken. Wo Chancen und Fallstricke eines Investments liegen.

Künstliche Intelligenz gilt als die Revolution unserer Zeit. Doch ihr rasanter Aufstieg stößt an eine erstaunlich analoge Grenze: den Stromanschluss. Rechenzentren verschlingen immer größere Energiemengen, und die Frage, wer diese Infrastruktur bereitstellt, entscheidet darüber, wie schnell KI tatsächlich wachsen kann. Genau hier setzt die Investmentstory von GE Vernova an, einem Unternehmen, das erst seit Kurzem eigenständig an der Börse ist. Mit angehobenen Prognosen sowie einem frischen Allzeithoch ist es gerade wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Ist die Aktie ein Kauf, vielleicht sogar ein strategischer Hebel auf den KI-Boom?

Börsenneuling elektrisiert mit großer Energiekompetenz Das US-Unternehmen GE Vernova (ISIN: US36828A1016, Symbol: GEV) ist durch eine Abspaltung aus dem Industriekonzern General Electric entstanden und seit März 2024 als eigenständige Gesellschaft an die Börse notiert. Der Spin-off bündelt die Energieaktivitäten des früheren Mutterkonzerns unter einem eigenen Dach und macht so ein Geschäftsmodell sichtbar, das zuvor im Konglomerat aufgegangen ist. Operativ gliedert sich GE Vernova grob in drei Bereiche: Im Segment Power liefert der Konzern Gas- und Dampfturbinen sowie Serviceleistungen für Kraftwerke und deckt dabei auch das Geschäft mit Nukleartechnik ab. Hierzu gehören Turbinen, Generatoren und Lifecycle-Services für Kernkraftwerke sowie wasserstofffähige Gasturbinen und Modernisierungslösungen zur Effizienzsteigerung und Dekarbonisierung bestehender Anlagen.

Im Bereich Wind geht es um Onshore- und Offshore-Windanlagen, ergänzt um Wartung, Betrieb und Upgrades (z. B. Repowering), mit denen Leistung und Verfügbarkeit von Windparks optimiert werden.

Der dritte Bereich Electrification umfasst Netztechnik, Umspannwerke und Lösungen für den Transport und die Steuerung von Strom. Dazu gehören Hoch- und Mittelspannungsschaltanlagen, Transformatoren, HVDC- und Konverterlösungen, Grid-Automation, digitale Netzsoftware und Energiemanagement-Systeme, mit denen GE Vernova insbesondere auf die Megatrends Elektrifizierung, wachsenden Strombedarf (u. a. durch Rechenzentren und Elektromobilität) und den globalen Netzausbau setzt, inklusive margenstarker, langfristiger Service- und Softwareerlöse. Ein weiterer, bislang eher stiller Faktor in der GE-Vernova-Story ist das Geschäft mit Kernkrafttechnik und neuen Reaktorkonzepten wie dem SMR BWRX-300. SMR steht für Small Modular Reactor, kleine, modular aufgebaute Kernreaktoren, die durch standardisierte Fertigung, geringere Komplexität und schnellere Bauzeiten als potenziell kosteneffiziente Alternative zu klassischen Großkraftwerken gelten. Zwar ist dieser Bereich noch kein wesentlicher Umsatztreiber, doch angesichts wachsender Energiebedarfe und globaler SMR-Initiativen könnte er langfristig zusätzliche Kursfantasie bieten. Damit ist GE Vernova entlang der gesamten Kette von der Erzeugung bis zur Netzinfrastruktur aktiv und setzt damit genau dort an, wo durch zunehmende Elektrifizierung und Digitalisierung mit einem zusätzlichen Strombedarf zu rechnen ist.

Weniger Umsatz als Siemens Energy und Schneider Electric, aber höher im Kurs Mit einem Börsenwert von rund 196 Milliarden US-Dollar ist GE Vernova derzeit der wertvollste börsennotierte Energietechnikkonzern und liegt damit klar vor Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0) mit rund 123 Milliarden US-Dollar sowie Schneider Electric (ISIN: FR0000121972) mit etwa 132 Milliarden US-Dollar. Obwohl Siemens Energy und Schneider Electric beide höhere Jahresumsätze erzielen, bewertet der Markt GE Vernova deutlich höher. Das deutet darauf hin, dass Anleger dem US-Konzern aufgrund seiner starken Position in den Bereichen Elektrifizierung, Netzinfrastruktur und KI-getriebenem Strombedarf eine überdurchschnittlich dynamische Wachstums- und Profitabilitätsentwicklung zutrauen.

Angehobene Ziele stützen die KI- und Elektrifizierungs-These Die guten Geschäftsaussichten mit übergeordneten positiven Nachfragetrends spiegeln sich auch in den Prognosen des Unternehmens wider. Gerade hat der Vorstand die mittelfristigen Finanzziele angehoben. Erwartet werden höhere Umsätze, eine verbesserte Ergebnisqualität und ein steigender freier Cashflow. Konkret prognostiziert das Unternehmen nun für die Zeit nach 2028 einen Umsatz von 52 Milliarden US-Dollar bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate im niedrigen zweistelligen Bereich. Bislang wurden 45 Milliarden US-Dollar bei einem Wachstum im hohen einstelligen Bereich angepeilt. Ebenfalls angehoben wurde das Ziel für die um Sondereffekte bereinigte EBITDA-Marge, die nun stolze 20 Prozent statt 14 Prozent erreichen soll. Das sind ambitionierte, aber erreichbare Ziele. Für 2025 wird ein Umsatz von 36 bis 37 Milliarden US-Dollar bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 8 bis 9 Prozent erwartet. 2026 sollen es dann 41 bis 42 Milliarden US-Dollar Umsatz und eine operative Profitabilität von 11 bis 13 Prozent sein. Die Botschaft hinter diesen Prognosen ist klar. Der wachsende Stromhunger von Rechenzentren und anderen elektrischen Anwendungen sollen über Jahre hinweg für volle Auftragsbücher und steigende Umsätze sorgen. Gleichzeitig soll durch Produktivitätssteigerungen und Kostensenkungen die Profitabilität kontinuierlich erhöht werden. Das bildet wiederum die Basis für eine aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik. Demnach sollen Dividenden und Aktienrückkäufe mit zunehmendem geschäftlichen Erfolg kontinuierlich erhöht werden. Diese Kombination aus strukturellem Wachstumsthema und Kapitalrückflüssen kommt bei den Anlegern offenbar gut an.

GEV-Aktie im Chart: neues Allzeithoch bringt Trader auf den Plan Die positive Kursreaktion auf die neuen Ziele und die Kapitalmaßnahmen fiel deutlich aus. Die GE-Vernova-Aktie hat am Mittwoch, den 10. Dezember 2025, ein neues Allzeithoch markiert. Damit wurde die Korrektur beendet, die sich seit dem bisherigen Rekord von Juli dieses Jahres gebildet hatte. Das aktuelle charttechnische Bild spricht damit für mögliche Handelsansätze für technisch motivierte Anleger. Hier ergeben sich klassische Trendfolgeszenarien. Trader können den Ausbruch als Bestätigung eines intakten Aufwärtstrends werten und Ausschau nach möglichen Einstiegen halten. Die Story rund um den wachsenden Stromhunger durch KI liefert dem Kurs dabei einen nachvollziehbaren fundamentalen Unterbau, um von einem anhaltend positiven Momentum auszugehen, was kurzfristig angelegte Trades rechtfertigen kann.

Bewertung: Wachstumsstory ja, Value-Case eher nein Anders fällt der Blick aus, wenn Anleger einen wertorientierten Ansatz verfolgen. Für Value-Investoren erscheint das aktuelle Bewertungsniveau trotz aussichtsreicher Geschäftsperspektiven zu ambitioniert und resultiert in einem ungünstigen Chance-Risiko-Profil. So liegt das KCV derzeit bei 44, das KGV sogar über 100. Beide Kennzahlen lassen damit auf ein deutlich zu niedriges Renditepotenzial schließen. Damit fehlt klar die für Value-Anlagen zentrale Margin of Safety, also der notwendige Bewertungsabschlag, der einen Puffer gegen Risiken oder potenzielle Fehlannahmen bietet.

Aktienrückkäufe sind nur gut, wenn sie Wert für die Aktionäre schaffen Vor dem Hintergrund der hohen Bewertung erscheint auch die Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms von 6 auf 10 Milliarden US-Dollar problematisch. Zwar bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass Aktien tatsächlich in diesem Umfang zurückgekauft werden, doch die Wahrscheinlichkeit dafür ist hoch und der Vorstand dürfte den eingeschlagenen Kurs fortsetzen. Grundsätzlich sind Aktienrückkäufe nicht zu kritisieren. Sie können durchaus Mehrwert schaffen. Allerdings besteht die Gefahr, dass Rückkäufe in Phasen deutlicher Überbewertung erfolgen und damit letztlich keinen Wert für die Investoren generieren. Dieses Risiko ist bei GE Vernova klar gegeben.

Spannender KI-Infrastruktur-Play – doch die Bewertung setzt Grenzen GE Vernova verbindet zwei große Trends. Zum einen wächst der Strombedarf durch KI und Rechenzentren, zum anderen erfordert die zunehmende Elektrifizierung alltäglicher Anwendungen weltweit massive Investitionen in Netze und Erzeugung. Das Unternehmen ist mit seinem Portfolio gut in diesem Spannungsfeld positioniert und hat mit der Anhebung seiner Ziele gezeigt, dass es selbstbewusst auf diesen Nachfrageschub setzt. Für Trader ist die GE-Vernova-Aktie daher attraktiv. Die Kombination aus klarer Investmentstory, Allzeithoch und erhöhter Marktdynamik liefert Anknüpfungspunkte für technisch orientierte Handelsstrategien. Für klassische Value-Investoren überwiegt dagegen derzeit die Skepsis. Gerade weil die Perspektiven überzeugend wirken und ein gewisser Hype die aktuelle Kursentwicklung stützt, ist die Versuchung groß, auf den laufenden Zug aufzuspringen, um nichts zu verpassen. Das birgt jedoch die Gefahr, zu viel für die bereits eingepreisten Erwartungen zu bezahlen. Die hohen Bewertungsmultiplikatoren unterstreichen diese Risiken. Kommt es etwa zu Verzögerungen bei Projekten oder bleiben Umsatzwachstum und insbesondere die Margenentwicklung hinter den Erwartungen zurück, kann eine spürbare Abwärtskorrektur der Bewertung folgen. Das sollte vor allem langfristig orientierte Anleger zu erhöhter Vorsicht veranlassen. Am Ende bleibt GE Vernova ein strukturell stark positionierter Profiteur des Elektrifizierungs- und KI-Booms. Doch ob die Aktie ihr hohes Kursniveau rechtfertigen kann, wird sich erst zeigen, wenn Vision und Wirklichkeit beim Ausbau der Energieinfrastruktur wirklich Schritt halten.

FAQ zu GE Vernova, KI-Strombedarf und der GEV-Aktie Warum profitiert GE Vernova vom KI-Boom?

Weil Rechenzentren enorme Mengen Strom benötigen und die Netzkapazitäten weltweit ausgebaut werden müssen. GE Vernova liefert genau dafür die Infrastruktur: Turbinen, Netztechnik, HVDC-Lösungen und Software, die den steigenden Energiebedarf der KI-Industrie unterstützt. Welche Rolle spielen Rechenzentren beim zukünftigen Stromverbrauch?

Rechenzentren gehören zu den am schnellsten wachsenden Stromverbrauchern weltweit – insbesondere durch KI-Anwendungen. Viele Regionen rechnen mit zweistelligen Wachstumsraten beim Strombedarf, was Investitionen in Erzeugung, Netze und Lastmanagement erforderlich macht. GE Vernova adressiert diese Nachfrage direkt mit seinem Portfolio. Ist die GE-Vernova-Aktie trotz des starken Trends ein Investment für Value-Anleger?

Eher nicht. Die Bewertung ist hoch (u. a. KCV 44, KGV >100), wodurch die für Value-Investoren typische Margin of Safety fehlt. Zwar ist die Investmentstory überzeugend, aber die Kennzahlen lassen nur begrenztes Renditepotenzial bei gleichzeitig erhöhtem Bewertungsrisiko erwarten. Welche Risiken sollten Anleger bei GE Vernova beachten?

Hauptrisiken sind eine mögliche Überbewertung, Verzögerungen bei großen Infrastrukturprojekten, eine schwächere Margenentwicklung sowie die Gefahr, dass Aktienrückkäufe zu hohen Kursen durchgeführt werden. Jede Abweichung von den ambitionierten Wachstumszielen könnte zu einer Neubewertung der Aktie führen.