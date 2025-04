It's vintage, baby!

Herkunft zählt

Die Provenienz – aka die Herkunft eines Objekts – ist bei Vintage-Fashion und -Schmuck ebenso wie in der Kunst ein großes Thema. Der Glamour der prominenten Herkunft überstrahlt dabei oft sogar den Waren- und Schätzwert. „Die Geschichte des Besitzes eines Objekts verleiht ihm eine Anziehungskraft, die weit über seinen eigentlichen Wert hinausgeht“ sagt Selei Serafin von Sotheby‘s. „Wir haben gesehen, wie Objekte mit einer überzeugenden Provenienz die Auktion verzaubern, wenn Bieter auf der ganzen Welt um ein spektakuläres Stück wetteifern, das eine Geschichte zu erzählen hat.“ So haben sich Sammlungen von beliebten Prominenten laut Serafin in letzter Zeit als unwiderstehlich erwiesen.

Neue Zielgruppen für altes Zeug

Vintage lockt viele neue Kundinnen und Kunden in die Auktionshäuser. „Die Luxusauktionen sprechen eine Vielzahl von Käufern an. In den letzten Jahren haben wir jedoch eine deutliche Verschiebung hin zu einem jüngeren Publikum beobachtet, wobei fast ein Drittel der Bieter Millennials und Gen-Z sind“, erklärt Serafin von Sotheby’s. „Dies gilt insbesondere für Kategorien wie Uhren, Handtaschen und Accessoires, Streetwear, moderne Sammlerstücke und Spirituosen.“ Mehr als 60 Prozent der Bieter und Käufer sind völlig neu bei Sotheby’s, und die Hälfte aller Bieter ist unter 40 Jahre alt. Die Käufer bei Van Ham sind zu 50 Prozent Frauen und zu 50 Prozent Männer. „Auch wenn es meist Frauen sind, die den Schmuck tragen, gibt es Männer, die sich interessieren und kaufen. Schmuck gewinnt zunehmend an Beliebtheit“, sagt Neller.



Wie die Handtasche zum Investment wird

Auch wenn sich Vintage als Geldanlage lohnt: Affinität und Interesse sind mitzubringen. Ebenfalls eine gute Voraussetzung für Vintage-Mode, -Schmuck und -Accessoires ist, dass einem das Objekt auch selbst gut gefällt – der Wiederverkauf also nicht zwingend notwendig ist. Ausnahme: Goldschmuck, der häufig rein als Wertanlage gesehen wird. Die Vorteile der Vintage-Sachwerte liegen in der einfacheren Lagerung durch die geringe Größe – im Vergleich zu beispielsweise Statuen, Möbeln oder großformatiger Kunst – und in der Wertstabilität, vor allem von Schmuck und Uhren.



Entscheidend für die Geldanlage? Qualität. Vor dem Kauf ist eine Expertise anzuraten, insbesondere bei Mode. „Es gibt teilweise unglaublich gute Replikate“, warnt Neller. Wenn man etwas kaufen oder verkaufen möchte, empfiehlt es sich, dies über ein Auktionshaus abzuwickeln. Dieses ermittelt den aktuellen Wert und hilft bei Kauf oder Verkauf. Bei Online-Plattformen und Privatanbietern müsse man vorsichtig sein, da es auch unseriöse Anbieter gibt.



Noch einmal zurück nach Köln. Ein frisches Format für Anleger, die nicht gleich immense Summen investieren, sind „Online-Only-Auktionen“. Hier werden Stücke bis 2000 Euro angeboten. „Das ist eine gute Möglichkeit, um in das Thema einzusteigen, da sich die Auktion im unteren Preissegment bewegt, im Gegensatz zu den Präsenzauktionen“, sagt Neller über das niederschwellige Angebot. „Es gibt schöne Stücke für Jedermann, auch für Anfänger bei Sachwerten.“



Was 2025 trendet

Und was sollte man heute kaufen? Gefragt seien signierte Schmuckstücke und historischer Schmuck, insbesondere Art-Déco-Schmuck. Das Reizvolle an Mode, Schmuck, Uhren und Handtaschen als Geldanlage: „Man weiß nie, was daraus wird. Es ist immer auch Glück und Überraschung mit von der Partie.“ So wie beim Glitzerkleid von Marilyn Monroe.