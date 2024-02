Wo die Präzision zu Hause ist

Es gibt Pasta und Salat. Beides schmeckt deutlich besser als durchschnittliches Kantinen­essen. Eine leichte Brise weht über den Hang. Der Blick wandert über das Tal und den Ort Glashütte. Nomos betreibt dort vier Standorte. Was es sonst noch gibt: ein Uhren­museum, ein Restaurant, ein Café. Was es nicht gibt: ein Hotel. Hier also entstehen sie, die Ideen und Neuentwicklungen, an denen oft jahrelang unter strenger Geheimhaltung gefeilt wird, bevor sie bei den Messen in Genf und Basel einem elitären Publikum präsentiert werden. Ahrendt ist sofort im Gespräch, kein Blick aufs Handy, keine höflichen Small-Talk-Phrasen. Schon im Vorfeld hatte er einige Fragen per Mail beantwortet, jetzt wolle er sich einfach unterhalten. Eineinhalb Stunden habe er Zeit.



Erst auf sein Lieblingsmodell angesprochen, wirft er einen Blick aufs Handgelenk. „Tangente Update“ – eine Weiterentwicklung des Modells, mit dem alles begann. Das Modell „Tangente“ spiegelt den gesamten Spirit der Manu­faktur wider und ist bis heute ihr Bestseller. Sie sei „geradlinig, integriere moderne Technik und habe eine klassische Größe.“ Im Gegensatz zu vielen anderen Uhren dieser Gattung, sogenannten Dresswatches, die zu eher schickeren Outfits passen und elegant unter der Hemdmanschette verschwinden sollen, wirkt das Gehäuse dieses Klassikers kantig. Fast so, als bräuchten die runden und geschmeidigen Rädchen im Inneren – sichtbar durch den Glasboden auf der Rückseite – einen Gegenspieler. Ahrendt, Werkzeugmacher und Ingenieur, ist Glashütter in vierter Generation. Die Uhrenleidenschaft liege in der Familie. Bereits sein Urgroßvater fertigte Teile für A. Lange & Söhne. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass auch er, der dreifache Familienvater, sein Wissen an die nächste Generation weitergeben wird.



Nomos ist nach eigenen Angaben der größte Hersteller von mechanischen Uhren in Deutschland – gemessen an der Produktionsmenge. Zahlen möchte das Unternehmen nicht nennen. Die Branche ist verschwiegen. Nur so viel: „Wir hatten in der ersten Corona-Zeit eine Delle, konnten auch nur mit reduzierter Belegung arbeiten“, denn Homeoffice sei für Uhrmacher nicht möglich. „Seither wachsen wir wieder.“ Derzeit seien die Warte­listen so lang wie noch nie. Trotzdem: Wie kann ein Mittelständler mit rund 200 Mitarbeitern auf einem Markt mithalten, der von Riesenplayern wie der Swatch Group oder LVMH dominiert wird? Konzerne haben ihre Vorzüge, Nomos habe seine, erklärt Ahrendt knapp und mit ruhiger Stimme. „Wo etwa Nomos über wenige Mittel und auch internationale Ver­triebs­­strukturen verfügt, sind wir wendiger, schneller als die Konzerndickschiffe“ – ein altbekanntes Argument. Dem Erfolgsgeheimnis ist man damit noch nicht auf der Spur, das muss tiefer liegen. Schaut man sich die Fertigung von Nomos einmal genauer an, stechen sechs Erfolgsfaktoren heraus.