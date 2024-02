Konkurrenz aus China im Blick

Eine Herausforderung von Amazon sowohl im Onlinehandel als auch im Cloud-Computing-Geschäft sind die chinesischen E-Commerce-Anbieter Temu und Shein, die sich mit ihrer Billigkonkurrenz weltweit großer Beliebtheit erfreuen. Glücklicherweise muss Amazon nicht nur über den Preis konkurrieren. Sein riesiges Logistiknetzwerk ermöglicht jetzt in vielen Ländern der Welt eine Lieferung am selben oder nächsten Tag. Geschwindigkeiten, mit denen die Konkurrenz nicht mithalten kann. Und das Prime-Mitgliedschaftsprogramm, das inzwischen 173 Millionen Abonnenten in den USA zählt, schafft einen starken Anreiz für Käufer, Amazon als erste Anlaufstelle zu wählen.

Amazon ist eines von nur drei Unternehmen weltweit, die einen Jahresumsatz von mehr als 500 Milliarden Dollar erwirtschaften. Damit befindet sich Amazon aber auch in einem Dilemma. Will das Unternehmen weiter so stark wachsen, ohne dabei die immer noch hohen Margen aufs Spiel zu setzen, darf es in seinem Kerngeschäft, dem Online-Einzelhandel, der Konkurrenz nicht auch nur einen Quadratzentimeter Boden überlassen. Deshalb ignoriert Amazon die chinesische Bedrohung nicht und kündigte in den vergangenen Monaten umfangreiche und drastische Senkungen der Provisionen für Verkäufer von Bekleidungsprodukten an. Dies macht Amazon wettbewerbsfähiger gegenüber neuen Anbietern von Bekleidung im Niedrigpreissegment wie Shein und Temu.