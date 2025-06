Teilen

Die Märkte im Ohr – und im Blick. Das tägliche Audio-Briefing der BÖRSE am Sonntag fasst die wichtigsten News am Markt kurz und verlässlich zusammen.

Gut informiert in den Tag starten, ist an der Börse das A und O. Kaum irgendwo sonst kostet eine verpasste News so schnell so viel bares Geld wie an den Finanzmärkten. Umso wichtiger ist die schnelle, fundierte, zuverlässige Information. Mit BÖRSE am Morgen Daily haben Sie die von nun an handelstäglich noch vor dem ersten Trade im Ohr – kompakt und kostenlos. Ein tägliches Audio-Update, maximal vier Minuten lang, unkompliziert und auf den Punkt, perfekt vereinbar mit dem Weg zum kleinen Morgen-Cappuccino. Um die relevanten Informationen zielsicher zu entschlüsseln ist Künstliche Intelligenz im Einsatz, inklusive KI-Stimme des BÖRSE am Sonntag-Chefredakteurs.

In Zusammenarbeit mit ARTICLY, dem führenden Anbieter für automatisierte Audio-Produkte in der Medienbranche, entsteht so Handelstag für Handelstag ein qualitativ hochwertiges und prägnantes Audio-Briefing, das sich nicht lange mit Nebensächlichkeiten aufhält.

Das neue Audio-Angebot wird beständig weiterentwickelt, erweitert und aktualisiert. BÖRSE am Morgen Daily bleibt mit Ihnen auf Kurs. Damit Sie ihre Anlageentscheidungen fundiert und informiert treffen, statt mit flauem Magen aus dem Bauch heraus.

Kostenlos reinhören: BÖRSE am Morgen Daily