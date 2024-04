Varta-Aktie: Sturz ins Bodenlose

Teilen

Unternehmen > Sanierungsplan zu optimistisch

Die eingeleitete Sanierung des schwäbischen Batterieherstellers zielt zu kurz, die Geschäfte laufen noch schlechter als gedacht. Anleger ziehen endgültig die Reißleine.

Varta-Aktien verloren am Freitag in der Spitze mehr als 30 Prozent und markierten ein neues Rekordtief bei 9,40 Euro. Damit setzt der schwäbische Mittelständler seinen dramatischen Kursverfall an der Börse fort. Ausgehend von dem im Januar 2021 aufgestellten Rekordhoch bei 181,30 Euro haben Varta-Papiere inzwischen rund 95 Prozent an Wert verloren. Auch wer direkt zum Börsengang noch vergleichsweise günstig Varta-Aktien kaufte, hat sein eingesetztes Kapital inzwischen fast halbiert. Im Mai droht der Ausschluss aus dem SDax.