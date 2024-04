Comeback-Kandidaten: Zwei deutsche Nebenwerte im Fokus

Doch nun scheint Licht am Ende eines langen Tunnels in Sicht, was die Aktie des IT-Dienstleisters zu einem spannenden Comeback-Kandidaten aus der dritten Reihe macht. Unter der Woche sorgte Warburg-Analyst Andreas Wolf mit einem positiven Analystenkommentar für Aufsehen. Für das zweite Halbjahr mehrten sich die positiven Signale, schrieb der Experte. Die operative Geschäftsentwicklung dürfte ihr Tief hinter sich haben. Mit einem Kursziel von 40 Euro sieht Wolf rund 40 Prozent Kurspotenzial. Auch Jefferies-Experte Martin Comtesse prognostiziert nach einem noch schwierigen ersten Halbjahr eine anziehende Nachfrage im Rest des Jahres.

Tatsächlich wird auch Cancom selbst optimistischer. Trotz eines weiter herausfordernden Umfelds, wollen die Münchner 2024 deutlich wachsen. Die Umsätze sollen auf 1,75 bis zwei Milliarden Euro steigen. Das wäre am oberen Ende der Spanne ein Plus von über 30 Prozent. Das operative Ergebnis soll ebenfalls spürbar zulegen. Vorstandschef Rüdiger Rath rechnet mit einem Plus von 130 bis 155 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Das entspräche ebenfalls einem Anstieg von rund einem Drittel. 2023 hatte Cancom mit einem Plus von elf Prozent und einem Ebitda von 116,3 Millionen Euro geradeso das untere Ende der eigenen Prognosespanne erreicht.

Mit dem Ausblick für dieses Jahr überraschte Cancom die Analysten positiv, die im Schnitt mit weniger Wachstum gerechnet hatten. Die selbstsichere Prognose deutet auch daraufhin hin, dass es Cancom wohl gelingt, die Spar- und Effizienzmaßnahmen im Unternehmen voranzutreiben. Die Aktie kletterte ob der guten Nachrichten über die 200-Tage-Linie und steuert nach dem Ausbruch über die 30 Euro-Marke nun auf die nächste Hürde bei 33 Euro zu. Gelingt es, auch diese zu überwinden, wäre der Weg zu den von Warburg-Analyst Wolf prognostizierten 40 Euro frei.