Die Aktien-Favoriten der Hedgefonds-Manager

Investieren wie die Profis? Mit einem ETF auf den Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index ist das bedingt möglich.

Hedgefonds-Manager jonglieren an den Märkten mit Milliarden US-Dollar und erzielen dabei häufig fürstliche Renditen. Das Risiko ist meist hoch. Die Super-Profis zocken, wetten, spekulieren. Auch Milliardenverluste sind in der Branche deshalb keine Seltenheit. Alles in allem gehören die Star-Investoren mit ihren Spezialisten-Teams aber wohl zu den bestinformierten Anlegern der Welt. Für Privatanleger ist ein Blick auf die Trades und Positionen der Hedgefonds-Manager also immer von Interesse.

In den USA müssen institutionelle Investoren, die über ein Anlagevermögen von mindestens 100 Millionen US-Dollar verfügen, alle drei Monate ihr verwaltetes Aktienvermögen an die Börsenaufsichtsbehörde SEC melden. Letztere veröffentlicht die Portfoliozusammensetzungen in den 13F-Filings-Reports, die für jedermann öffentlich einsehbar sind.

Sich durch diesen Datendschungel zu wühlen, ist allerdings aufwendig. Eine elegantere Lösung könnte sein, einen Blick auf den Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index zu werfen. Darin listet die US-Investmentbank über ein ausgeklügeltes Auswahlverfahren, das auf den SEC-Filings basiert, die beliebtesten Aktien der Profis. Vierteljährlich werden die Daten aus den Reports ausgewertet. Schlussendlich landen die 50 Aktien, die am häufigsten unten den Top-Ten-Positionen der 95 untersuchten Portfolios auftauchen, im Index.

Über den Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF können Anleger in den Index investieren. Wer vor fünf Jahren eingestiegen ist, kann aktuell einen stolzen Wertzuwachs von fast 90 Prozent verbuchen. Damit schlägt der ETF den Dax deutlich, den S&P 500 knapp. Zu den größten Positionen des Index und damit auch des ETFs, der ersteren physisch replizierend abbildet, gehören Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Branchen. Wer nicht in den ETF investieren möchte, kann sich über die Top-Positionen, die nach dem Auswertungsmechanismus von Goldman Sachs sodann für die beliebtesten Aktien der Hedgefonds stehen, Inspiration für die Einzeltitelauswahl holen.