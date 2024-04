(Fast) alles auf vier Karten

Teilen

Aktien > So investiert Bill Gates

Der Bill & Melinda Gates Foundation Trust verwaltet über 42 Milliarden US-Dollar – und geht dabei ein erstaunliches Klumpenrisiko ein.

Bill Gates ist mit einem geschätzten Vermögen von rund 130 Milliarden einer der wohlhabendsten Menschen der Welt. Bereits seit der Jahrtausendwende steckt der Microsoft-Gründer Teile seines Reichtums in die von ihm und seiner Ex-Frau gegründete „Bill & Melinda Gates-Stiftung“. Den 42 Milliarden schweren Trust und damit die nach Vermögen größte Stiftung der Welt, verwalten beide trotz Trennung im Jahr 2022 weiter gemeinsam. Einer breiten Öffentlichkeit wurde die Stiftung vor allem durch ihren Fokus auf die Bekämpfung von Malaria und Polio bekannt.

Gleichzeitig gehört der Trust am Finanzmarkt zu den größten institutionellen Investoren in den USA, womit Anleger alle drei Monate Einblick in die Anlagestrategie der Gates-Stiftung erhalten. Wer in den Vereinigten Staaten mehr als 100 Millionen Dollar verwaltet, muss sein Anlagevermögen quartalsweise an die US-Börsenaufsicht SEC melden, die die Daten wenig später frei zugänglich im Netz veröffentlicht.

Während sich bei manch Hedge-Fonds da in kürzester Zeit das ganze Depot einmal austauscht, legt die Gates-Stiftung sehr konservativ an. Die Top-Positionen sind schon seit langer Zeit dieselben. Erstaunlich allerdings: Vier Titel im Portfolio machen über 80 Prozent der Anlagesumme aus. Privatanlegern wird von einem solchen Klumpenrisiko aus guten Gründen abgeraten, für Gates ist es bis dato ein Erfolgsgarant.