Der deutsche Rüstungskonzern könnte unter Umständen selbst ambitionierteste Erwartungen noch übertreffen, heißt es in einer JPMorgan-Analyse. Sollten Anleger jetzt noch zugreifen?

Die Rheinmetall-Aktie hat unter der Woche erneut ein Rekordhoch erreicht. Der Kurs des deutschen Rüstungskrösus stieg am Mittwoch zwischenzeitlich um fast elf Prozent auf 1279,50 Euro. Die nächste von inzwischen unzähligen solcher Kursexplosionen, die der Aktie seit Beginn des Ukraine-Kriegs widerfahren sind. Verzwölffacht hat sich deren Wert in diesem Zeitraum, allein in den ersten zweieinhalb Monaten 2025 hat er sich verdoppelt. Europas Aufrüstungspläne, insbesondere seit kurzem die deutschen, lassen Anleger wie verrückt zugreifen. Rheinmetall bringt das „für die kommenden Jahre Wachstumsperspektiven, wie wir sie noch nie erlebt haben“, erklärte Vorstandschef Armin Papperger am Rande der Zahlenvorlage für 2024.

Ein Geheimnis ist das am Markt längst nicht mehr, weshalb die Frage naheliegt: müssten die kühnsten Erwartungen an den Düsseldorfer Konzern nicht langsam im Kurs der Aktie eingepreist sein? Wie aus der Zahlenvorlage hervorgeht, steigerte Rheinmetall im vergangenen Jahr den Umsatz zwar um 36 Prozent auf 9,75 Milliarden Euro, unterschritt damit aber die selbst prognostizierte Marke von zehn Milliarden Euro. Auch Analysten hatten im Vorfeld mit leicht höheren Einnahmen gerechnet. Das operative Ergebnis stieg um 61 Prozent auf 1,48 Milliarden Euro, auch das lag leicht unter den Erwartungen. Unter dem Strich blieben nach 535 Millionen Euro im Vorjahr 717 Millionen Euro übrig. Für das laufende Jahr kündigte CEO Papperger ein langsameres Wachstum an als 2024. Wie lässt sich vor diesem Hintergrund ein zweistelliger Kursanstieg rechtfertigen? UBS-Analyst Sven Weier wies sogar noch daraufhin, dass „nach der Kursrally wohl kein Ergebnis gut genug gewesen“ wäre.