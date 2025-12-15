Teilen

Gold und Silber 2026: Wie geht es nach der Megarallye weiter?

Ein Anleger analysiert die Entwicklung des Goldmarktes im Hinblick auf strategische Anlageentscheidungen. Vor dem Hintergrund der starken Rallye rücken für 2026 Chancen und Risiken bei Gold und Silber stärker in den Fokus. (Foto: shutterstock)

Gold und Silber haben 2025 neue Rekorde erreicht. Doch wie geht es 2026 weiter? Welche Chancen sprechen für weitere Stärke – und wo lauern Risiken nach der Megarallye? Eine fundierte Einordnung für Anleger.

Gold und Silber haben investierten Anlegern im Börsenjahr 2025 viel Freude gemacht. Nach einem bereits starken Vorjahr legten die Edelmetalle nochmals deutlich zu und bescherten vielen Investoren kräftige Buchgewinne. Wer noch immer engagiert ist, steht nun vor der entscheidenden Frage: Setzt sich der positive Edelmetallzyklus 2026 fort – und wenn ja, in welchem Tempo? Oder ist nach dem außergewöhnlichen Preisanstieg zunächst eine Phase der Konsolidierung oder sogar eine spürbare Korrektur einzuplanen? Für viele Anleger geht es damit weniger um den Einstieg als um die richtige Einordnung der bestehenden Positionen. Der folgende Beitrag wirft einen differenzierten Blick auf die Chancen und Risiken für Gold und Silber im Jahr 2026.

2025 im Rückspiegel: Gold und Silber auf Rekordkurs 2025 war für Edelmetalle ein starkes Jahr. Gold und Silber waren die stärksten Performer im Rohstoffsektor und profitierten von der Aussicht auf sinkende Zinsen, anhaltende geopolitische Spannungen und die Suche vieler Anleger nach Stabilität im Depot. Die Edelmetalle standen damit im Zentrum des Rohstoffinteresses, während andere Segmente in ihrem Schatten blieben. Besonders eindrucksvoll sind die nackten Zahlen. Gold in US-Dollar hat aktuell um mehr als 63 Prozent seit Jahresbeginn zugelegt. Bliebe es bei diesem Stand zum Jahresende, wäre es der größte Zuwachs seit 1979. Damals war das Edelmetall um mehr als 120 Prozent gestiegen. Zwischenzeitlich lag das Plus 2025 sogar noch etwas höher und mit fast 4.400 US-Dollar wurde im Oktober ein neues Allzeithoch erreicht. Nach einer Korrektur ist dieses Niveau wieder in greifbare Nähe gerückt. Auch wenn die Entwicklung des Goldpreises schon fulminant genug ist, fällt sie bei Silber noch spektakulärer aus: Seit Jahresbeginn ist das Edelmetall in US-Dollar um über 110 Prozent gestiegen und hat gerade mit über 64 US-Dollar ein weiteres Allzeithoch erreicht. Die Dynamik bei Silber spiegelt sowohl die Investmentnachfrage als auch die industrielle Bedeutung wider und zeigt, wie kräftig sich ein ohnehin enger Markt bewegen kann, wenn zusätzlich Kapital aus dem Finanzsektor einströmt. Historisch betrachtet passt dieses Bild zu jenen Perioden, in denen die Geldpolitik lockerer wird und die Märkte zugleich eine steigende weltweite Geldmenge registrieren. Über Jahre gewachsene Zentralbankbilanzen und hohe Kreditvolumina nähren bei vielen Anlegern die Sorge vor einer schleichenden Entwertung von Papiergeld. Die weltweit steigende Geldmenge wirkt damit als wichtige treibende Kraft für die steigende Nachfrage nach Edelmetallen. Gleichzeitig mahnt der Rückblick zur Vorsicht. Auf starke Anstiegsphasen folgten in der Vergangenheit regelmäßig Konsolidierungen oder längere Seitwärtsbewegungen. Die Rallye des Jahres 2025 ist somit zwar ein weiterer Baustein in einem langfristigen Edelmetallzyklus, aber kein Freifahrtschein für eine fortgesetzte dynamische Rallye mit weiteren Höchstständen. Auch wenn es durchaus handfeste strukturelle Gründe gibt, die für weiter steigende Preise bei Gold und Silber sprechen könnten. Genau diese Gemengelage aus starken strukturellen Argumenten und historisch ambitionierten Bewertungen prägt auch den Blick nach vorn.

Fünf Argumente, die Gold und Silber 2026 weiter stützen könnten Erstens bleibt die Geldpolitik ein wichtiger Treiber. Der aggressive Zinserhöhungszyklus der vergangenen Jahre liegt hinter den Märkten, in den USA und anderen großen Volkswirtschaften haben die Notenbanken bereits erste Zinssenkungen vollzogen. Entscheidend ist nun, auf welchem Niveau sich die Leitzinsen und damit die Realzinsen einpendeln. Bleiben die Realzinsen im historischen Vergleich nur moderat positiv, fallen die Opportunitätskosten zinsloser Edelmetalle überschaubar aus. In genau solchen Phasen hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass die Investmentnachfrage nach Gold und mit Verzögerung auch nach Silber tendenziell robust bleibt. Zweitens wirkt die weltweit steigende Geldmenge als langfristige Triebkraft. Vieles spricht dafür, dass die globale Geldmenge auch in den kommenden Jahren weiter zunimmt. Angesichts struktureller Haushaltsdefizite, hoher Staatsverschuldung und wachsender Ausgabenblöcke in Bereichen wie Rente, Gesundheit und Rüstung erscheint ein Schuldenabbau allein über Sparpolitik wenig realistisch. Viele Investoren folgern daraus, dass die Geldmenge tendenziell weiter wächst und sehen darin ein Argument, einen Teil des Vermögens in knappen Sachwerten anzulegen, um dem Kaufkraftverlust entgegenzuwirken. Gold gilt dabei als monetärer Wertspeicher, Silber profitiert als günstigeres Edelmetall häufig mit. Drittens bleibt die geopolitische Lage angespannt. Regionale Konflikte, handelspolitische Spannungen und politische Unsicherheiten in wichtigen Volkswirtschaften halten die Nachfrage nach sicheren Häfen am Leben. Gold profitiert in solchen Phasen als Krisenwährung, Silber folgt häufig, sobald sich Anleger breiter im Edelmetallsektor engagieren. Viertens rückt bei vielen Anlegern die Rolle von Staatsanleihen als vermeintlich risikofreier Baustein stärker in den Fokus. Hohe Schuldenstände, alternde Gesellschaften und wachsende Verpflichtungen in den Sozialetats nähren die Sorge, dass Staaten künftig verstärkt auf finanzielle Repression setzen könnten. Dazu zählen dauerhaft niedrige Realzinsen, höhere Abgaben auf Kapitalerträge oder strengere Regulierungen im Finanzsystem. Wer dieses Risiko sieht, ist eher bereit, einen Teil des Vermögens in Anlagen zu halten, die außerhalb des klassischen Staatsanleihe und Bankensystems stehen. Gold und Silber profitieren von dieser schleichenden Vertrauensverschiebung. Fünftens kommt bei Silber eine besondere Mischung aus Industrienachfrage und Marktstruktur hinzu. Auf der Nachfrageseite spielt die Solarzellenindustrie eine Schlüsselrolle. Silber ist ein zentraler Rohstoff für die Leitpasten in Photovoltaikzellen, die den Strom auf der Moduloberfläche ableiten. Ein Großteil der weltweiten Solarproduktion findet in China statt, das damit zu einem der wichtigsten industriellen Silberkonsumenten geworden ist. Hinzu kommen Anwendungen in Elektromobilität, Elektronik und Rechenzentren, die die Grundnachfrage zusätzlich stützen. Zusätzlich wird diese Nachfrage durch die Architektur des Silbermarktes verstärkt. Am Terminmarkt zirkulieren regelmäßig Kontrakte im Volumen von mehreren Hundert Millionen Unzen und damit in der Größenordnung einer Jahresproduktion, während die tatsächlich verfügbare physische Menge deutlich darunter liegt. Auf jede physische Unze kommen so mehrere Kontrakte im sogenannten Papier‑Silber. Solange die meisten Kontrakte bar ausgeglichen werden, funktioniert dieses System. In Phasen erhöhter physischer Nachfrage kann dieser Hebel jedoch Preissprünge verstärken. Viele Marktbeobachter sehen genau in dieser Kombination aus Solarboom, hoher industrieller Nutzung und einem stark gehebelten Papiermarkt einen wichtigen Erklärungsansatz für die dynamische Silberrallye und die Rekordpreise im Jahr 2025. Zusammengenommen sprechen diese Faktoren dafür, dass Gold und Silber auch 2026 strukturell unterstützt bleiben, selbst wenn der Preisanstieg vielleicht nicht mehr die Dynamik des Vorjahres erreicht. Für eine ausgewogene Anlagestrategie gehört jedoch ebenso der Blick auf die Risiken dazu, die 2026 für Gegenwind sorgen könnten.

Fünf Gründe, warum die Rallye 2026 ins Stocken geraten könnte Erstens könnte sich das Zusammenspiel von Inflation und Geldpolitik anders entwickeln, als es sich viele Edelmetallanleger wünschen. Bleibt die Inflation hartnäckig über den Zielmarken, werden die großen Notenbanken ihre Leitzinsen voraussichtlich nur zögerlich und in kleinen Schritten senken. In einem solchen Umfeld bleiben die Realzinsen im positiven Bereich oder ziehen sogar an. Klassische Zinsanlagen gewinnen dann an Attraktivität, während der Druck sinkt, in zinslose Edelmetalle wie Gold und Silber auszuweichen. Zweitens droht nach dem Ausnahmejahr 2025 eine, wenn auch vielleicht nur vorübergehende, Verschiebung der Anlegeraufmerksamkeit. Sollte sich die Weltwirtschaft 2026 solide entwickeln und die Sorgen vor einer schweren Rezession weiter nachlassen, könnten zyklische Aktien, konjunktursensible Branchen und bisher zurückgebliebene Regionen verstärkt in den Fokus rücken. Nach der starken Edelmetallrallye des Jahres 2025 könnte die Versuchung groß sein, Gewinne bei Gold und Silber mitzunehmen und Kapital in vermeintliche Nachholkandidaten umzuschichten. Für Edelmetalle bedeutet das kein zwingendes Einbruchsszenario, wohl aber das Risiko, dass sie im Wettbewerb um Anlagekapital zeitweise in den Hintergrund treten. Drittens ist das Rückschlagpotenzial nach der starken Rallye und den Rekordpreisen deutlich gestiegen. Nach den Kursanstiegen im Jahr 2025 sind viele kurzfristige Anleger bereits gut investiert, trendfolgende Strategien und spekulative Positionierungen haben den Aufschwung verstärkt. In einem solchen Umfeld reichen mitunter schon moderate Gewinnmitnahmen größerer Marktteilnehmer, um spürbare Korrekturen auszulösen. Werden dabei charttechnische Unterstützungen verletzt, können systematische Verkaufsprogramme und Stoppmarken die Bewegung zusätzlich verstärken. Selbst wenn sich am langfristigen Investmentcase für Edelmetalle nichts ändert, müssen Anleger daher damit rechnen, dass der Weg nach oben von teils heftigen Zwischenschwankungen begleitet wird. Viertens deutet ein Blick auf die Bewertung darauf hin, dass bei Gold bereits viel Inflationsschutz im Kurs steckt. Das Verhältnis von Goldpreis zu US-Inflation, die sogenannte Gold-Inflation-Ratio, liegt nach Daten von 1975 bis heute im Schnitt bei gut 4. In früheren Hochphasen wie 1980 oder 2011 erreichte die Kennzahl Spitzenwerte von rund 9 beziehungsweise gut 8. Aktuell notiert sie mit etwa 13 jedoch deutlich über diesen historischen Extrempunkten. Das bedeutet, dass Gold im Verhältnis zur bereits realisierten Inflation so teuer ist wie noch nie in den vergangenen fünf Jahrzehnten, zumindest gemessen an der US-Inflation. Sollte sich die Teuerung in den kommenden Jahren nicht in einem ähnlichen Ausmaß materialisieren, besteht die Gefahr, dass ein Teil dieses Bewertungsaufschlags wieder abgebaut wird. Das muss nicht zwangsläufig zu starken Preisverwerfungen bei den Edelmetallen führen, könnte ihren weiteren Anstieg aber bremsen. Fünftens besteht das Risiko, dass einige der derzeitigen Sondertreiber auf der Nachfrageseite an Kraft verlieren. In den vergangenen Jahren haben vor allem Notenbanken aus Schwellenländern ihre Goldbestände deutlich aufgestockt, zudem war die physische Nachfrage aus Asien hoch. Auch Exchange Traded Products (ETPs) wie Exchange Traded Commodities (ETCs) und andere börsengehandelte Produkte verzeichneten zeitweise kräftige Zuflüsse. Sollte sich das geopolitische Umfeld beruhigen oder der Druck zur Diversifikation weg vom US-Dollar nachlassen, könnten Zentralbanken ihre Käufe drosseln. Gleichzeitig ist nicht garantiert, dass ETP-Investoren nach dem starken Jahr 2025 im gleichen Tempo weiter zukaufen. Drehen diese Ströme in Richtung geringerer oder sogar negativer Nettokäufe, würde ein wichtiger Stützpfeiler der jüngsten Edelmetallrallye brüchiger und der Spielraum für weitere Preissprünge kleiner. Diese Risiken zeigen damit, dass selbst in einem grundsätzlich unterstützenden Umfeld spürbare Rückschläge jederzeit möglich sind.

So können Anleger in Gold und Silber investieren Wer nach Abwägung von Chancen und Risiken einen Teil seines Vermögens in Gold und Silber investieren möchte, hat drei zentrale Anlagewege zur Auswahl. Erstens der direkte Kauf von physischem Gold und Silber. Barren und Münzen sprechen Anleger an, die Wert auf Unabhängigkeit vom Finanzsystem legen und ein Krisenpolster zum Anfassen schätzen. Physisches Gold eignet sich vor allem als langfristiger Stabilitätsanker im Depot. Bei Silber kommt der Vorteil eines niedrigeren Einstiegspreises je Unze hinzu. Dafür sind Lagerung und Transport durch das höhere Volumen aufwendiger. Entscheidende Punkte sind sichere Verwahrung, eventuell erforderliche Versicherungen und die Handelsspanne beim An- und Verkauf. Bei Münzen sollte zudem darauf geachtet werden, dass klassische Anlagemünzen und keine Sammlermünzen oder ähnliches verwendet werden, bei denen der Goldwert deutlich unter dem Verkaufswert liegt. Zu den wichtigsten Gold-Anlagemünzen zählen der Krügerrand, der Maple Leaf und der Wiener Philharmoniker, während als bedeutende Silber-Anlagemünzen unter anderem der American Silver Eagle, die Britannia und die Libertad gelten. Zweitens bieten sich Exchange Traded Commodities (ETCs) wie Xetra-Gold (ISIN: DE000A0S9GB0) oder EUWAX Gold (ISIN: DE000EWG4CR2) an, die für deutsche Privatanleger einfach zu handeln sind. Diese börsengehandelten Produkte bilden den Goldpreis möglichst eng nach, sind in der Regel physisch besichert, lassen sich bequem über das Wertpapierdepot kaufen, handeln wie eine Aktie während der Börsenzeiten und eignen sich auch für Sparpläne. Wer etwa regelmäßig in einen Gold-ETC investiert, glättet Schwankungen und baut systematisch eine Position auf. Wichtig bleibt ein genauer Blick auf Produktstruktur, Emittentenrisiko und laufende Gebühren. Weitaus größer sind die physisch besicherten Rohstoff-Trusts aus den USA, die in ihrer Funktionsweise einem ETC ähneln, etwa der SPDR Gold Trust (ISIN: US78463V1070, Symbol: GLD) oder der iShares Silver Trust (ISIN: US46428Q1094, Symbol: SLV). Sie können wegen fehlender europäischer Regulierungsvorgaben wie UCITS und PRIIPs in der Regel nicht direkt von Privatanlegern aus Deutschland erworben werden. Einige Broker ermöglichen jedoch den Handel von Optionen auf GLD und SLV. Über den Verkauf von Put-Optionen können Anleger diese Produkte indirekt ins Depot bekommen, wenn die entsprechenden Optionen angedient werden. Wer bereits Long-Positionen in GLD oder SLV hält, kann zudem Optionsstrategien zur Absicherung oder über Covered Calls zur Generierung von Zusatzeinnahmen nutzen. Letzteres ist eine Möglichkeit, auch mit Gold oder Silber eine zinsähnliche Ertragskomponente zu erzielen, setzt aber Erfahrungen im Optionshandel und den entsprechenden Zugang zum US-Markt voraus. Drittens können Anleger indirekt über Aktien dem Gold- und Silbersektor oder entsprechende Sektor-ETFs investieren. Klassische Minenbetreiber wie Agnico Eagle Mines, Newmont oder Barrick Gold, aber auch Royalty- und Streaming-Gesellschaften wie Wheaton Precious Metals, Franco-Nevada oder Royal Gold profitieren im Erfolgsfall überproportional von steigenden Preisen, da höhere Verkaufserlöse bei stabilen Förder- beziehungsweise Verwaltungskosten zu einem überdurchschnittlichen Gewinnwachstum führen können. Sektor-ETFs wie der VanEck Gold Miners UCITS ETF (ISIN: IE00BQQP9F84) und sein US-Pendant (ISIN: US92189F1066, Symbol: GDX) streuen dieses Unternehmensrisiko, bleiben aber schwankungsanfällig. Neben dem Metallpreis beeinflussen Faktoren wie Managementqualität, politische Risiken in Förderländern und operative Kosten die Kursentwicklung. Für chancenorientierte Anleger kann dieser Hebel auf den Edelmetallpreis interessant sein, sollte im Depot aber klar als risikoreicher Baustein eingeordnet werden. Darüber hinaus existieren für sehr erfahrene Anleger Derivate wie Futures, Optionsscheine oder Hebelzertifikate auf Gold und Silber. Sie eignen sich eher für kurzfristige Spekulation als für den langfristigen Vermögensaufbau und sollten wegen des hohen Risikos und der Komplexität nur mit entsprechender Erfahrung eingesetzt werden.

Fazit: Gold und Silber als strategischer Baustein und Stabilitätsanker Am Ende bleibt ein gemischtes Bild. Die Rallye des Jahres 2025 hat eindrucksvoll gezeigt, wie stark Gold und Silber in einem Umfeld aus wachsender Geldmenge, geopolitischen Spannungen und hoher Nachfrage laufen können. Gleichzeitig ist klar geworden, dass viele dieser Treiber bereits in den Kursen stecken und die Bewertungen anspruchsvoller geworden sind. Für Anleger heißt das, Edelmetalle als strategischen Baustein zu sehen und nicht als Alles-oder-Nichts-Wette auf weiter explodierende Preise. Sinnvoll ist ein Ansatz, der Gold und Silber in ein breit diversifiziertes Portfolio einbettet, idealerweise mit einem klar definierten Zielkorridor und regelmäßiger Überprüfung. Wer schrittweise einsteigt, etwa über Sparpläne oder gestaffelte Käufe, reduziert das Risiko, auf einem lokalen Hoch einzusteigen. Ebenso wichtig ist die Bereitschaft, Positionen bei stark veränderten Rahmenbedingungen oder deutlich abweichender Gewichtung im Depot anzupassen. Gold und Silber können 2026 erneut wertvolle Dienste leisten, sei es als Stabilisator in unruhigen Marktphasen oder als Gegengewicht zu klassischen Zins- und Aktienanlagen. Gerade nach außergewöhnlichen Marktphasen zeigt sich, dass Edelmetalle ihren größten Wert dann entfalten, wenn sie Teil einer überlegten Strategie sind – und nicht als Ersatz für diese verstanden werden.

FAQ: Gold und Silber 2026 – die wichtigsten Fragen für Anleger Ist nach der Megarallye 2025 bei Gold und Silber 2026 eher eine Korrektur oder weiteres Aufwärtspotenzial zu erwarten?

Beides ist möglich. Die strukturellen Treiber wie Geldpolitik, Geldmenge und geopolitische Unsicherheiten können die Preise weiter stützen. Nicht auszuschließen ist jedoch, dass Gold und Silber 2026 stärkeren Schwankungen unterliegen, selbst wenn der langfristige Trend intakt bleibt. Welche Faktoren sind 2026 besonders entscheidend für Gold und Silber?

Im Mittelpunkt stehen die Entwicklung der Realzinsen, die Geldpolitik der großen Notenbanken sowie das allgemeine Risikoempfinden an den Finanzmärkten. Bei Silber kommt zusätzlich die industrielle Nachfrage hinzu, insbesondere aus der Solar- und Elektronikbranche, sowie die spezielle Marktstruktur mit einem hohen Anteil an Terminmarktvolumen. Gold und Silber bringen keine Zinsen – gibt es dennoch Möglichkeiten für laufende Erträge?

Gold und Silber selbst werfen keine laufenden Erträge ab. Erfahrene Anleger können jedoch über Optionsstrategien wie Covered Calls auf börsengehandelte Produkte (z. B. Gold- oder Silber-Trusts wie GLDund SLV) eine Art zinsähnliche Prämie erzielen. Diese Strategien setzen allerdings Marktkenntnis, Zugang zum Optionshandel und die Bereitschaft voraus, bei steigenden Kursen mögliche Zusatzgewinne zu begrenzen. Was ist für Privatanleger sinnvoller: physisches Metall, ETCs oder Aktien aus dem Edelmetallsektor?

Physisches Gold und Silber eignen sich vor allem als langfristiger Stabilitätsanker, erfordern aber sichere Verwahrung. ETCs sind bequem handelbar und gut für Sparpläne geeignet, während Minenaktien und entsprechende ETFs stärker schwanken und eher als chancenorientierter Hebel auf den Metallpreis dienen. Wie hoch sollte der Anteil von Gold und Silber im Depot sein?

Eine pauschale Antwort darauf gibt es nicht, da der sinnvolle Edelmetallanteil stark von individuellen Faktoren wie Risikobereitschaft, Anlagehorizont und Vermögensstruktur abhängt. In der Praxis werden jedoch häufig Bandbreiten von etwa 5 bis 10 Prozent als strategische Beimischung genannt, während defensiver ausgerichtete Anleger teilweise auch höhere Anteile in Betracht ziehen. Hilfreich kann es sein, sich vorab zu fragen, welche Rolle Gold und Silber im eigenen Depot erfüllen sollen: Wer Edelmetalle vor allem für Zusatzerträge oder taktische Chancen nutzt, wählt oft kleinere Anteile, während Anleger, die sie als langfristigen Stabilitätsanker sehen, tendenziell größere Gewichtungen bevorzugen. Entscheidend ist weniger die konkrete Quote als die Rolle im Rahmen eines klar definierten Gesamtkonzepts sowie eine regelmäßige Überprüfung der Gewichtung.