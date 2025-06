Teilen

Trotz Trend zu bargeldlosem Bezahlen wächst Bargeldmenge im Euroraum auf 1,56 Billionen Euro. Experten sehen Hortung als Hauptgrund.

Der Rückzug ins Analoge

Während an den Kassen immer öfter digital gezückt wird, scheint ein anderer Trend fast lautlos im Hintergrund zu wirken: das Horten. Bargeld wird zunehmend nicht zum Bezahlen, sondern zum Aufbewahren genutzt. Die Bundesbank nennt das „Banknoten-Paradoxon“ – ein treffender Begriff für die seltsame Schieflage zwischen technologischem Fortschritt und menschlichem Sicherheitsbedürfnis.

Denn nur noch etwa die Hälfte aller Einkäufe in Deutschland wird bar bezahlt, doch dieser Anteil steht für gerade einmal ein Viertel des Umsatzes. Gleichzeitig wird fast jeder zweite Euro scheinbar still in Schubladen, Matratzen oder Tresoren gebunkert. Der Anteil der Banknoten, die der reinen Wertaufbewahrung dienen, lag 2023 bei 42 Prozent – mehr als doppelt so viel wie zehn Jahre zuvor.