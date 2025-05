Bitcoin am Pizza Day auf Rekordhoch: 111.000 US-Dollar geknackt

Teilen

Märkte > Bitcoin wird Mainstream

Am 15. Jahrestag der ersten Bitcoin-Zahlung erreicht die Kryptowährung ein neues Allzeithoch. Regulierungsfortschritte und starke ETF-Zuflüsse befeuern die Kursrallye.

Am 22. Mai 2010 zahlte der Programmierer Laszlo Hanyecz 10.000 Bitcoin – damals etwa 41 US-Dollar – für zwei Pizzen. Dieser symbolische Akt gilt als erste reale Transaktion mit der Kryptowährung. Heute wären diese 10.000 Bitcoin über eine Milliarde US-Dollar wert. Exakt 15 Jahre später, am sogenannten „Bitcoin Pizza Day“, durchbricht der Kurs erstmals die Marke von 111.000 US-Dollar – ein historischer Meilenstein, der die beeindruckende Entwicklung von Bitcoin unterstreicht: vom Nischenprojekt zum globalen Anlageinstrument.

Großanleger setzen auf Bitcoin1

Die jüngste Kursrallye von Bitcoin wird maßgeblich durch das wachsende Interesse institutioneller Investoren befeuert. Ein herausragendes Beispiel ist das Unternehmen Strategy (ehemals MicroStrategy), das seine Bitcoin-Bestände kontinuierlich ausbaut. Zuletzt investierte Strategy weitere 765 Millionen US-Dollar in die Kryptowährung und hält nun fast 64 Milliarden US-Dollar in Bitcoin. Diese konsequente Investmentstrategie unterstreicht das Vertrauen des Unternehmens in die langfristige Wertentwicklung von Bitcoin.

Parallel dazu verzeichnen Bitcoin-ETFs in den USA erhebliche Kapitalzuflüsse. Am 21. Mai 2025 erreichten die Nettozuflüsse in US-Bitcoin-ETFs 609 Millionen US-Dollar – der höchste Tageswert seit Februar. Besonders hervorzuheben ist der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock, der allein an diesem Tag über 530 Millionen US-Dollar einsammelte. Analysten interpretieren diese Entwicklung als Zeichen für einen strukturellen Wandel: Immer mehr institutionelle Anleger integrieren digitale Assets in ihre Portfolios – sowohl zur Diversifikation als auch als Absicherung gegen geldpolitische Unsicherheiten.