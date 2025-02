Rekordkäufe

Alle wollen Gold

Noch nie wurde binnen eines Jahres weltweit so viel Gold gekauft, wie 2024. Selten ist der Preis für das Edelmetall in so kurzer Zeit so stark gestiegen. Wie lange hält die Rally noch?