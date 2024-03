Starke Prognose

Zwar soll das Ebitda 2024 mit 8,8 bis neun Milliarden Euro etwas niedriger ausfallen als im vergangenen Jahr, doch bis 2028 soll es auf über elf Milliarden Euro steigen, 8,3 Milliarden Euro davon soll das Netzgeschäft liefern. Möglich machen soll das ein Rekordinvestitionsprogramm. 42 Milliarden Euro will Eon bis 2028 europaweit investieren. 7,2 Milliarden Euro davon noch in diesem Jahr. Bislang waren 33 Milliarden bis 2027 geplant gewesen, die Mehrheit der Analysten wurde von den Investitionsplänen der Essener überrascht.

Eon reagiert damit auf die riesige Nachfrage nach – vor allem – Stromnetzen. Die Energiewende ist ein gigantischer Wachstumstreiber und steht noch am Anfang. In den kommenden Jahren wird der Strombedarf stetig und deutlich steigen, entsprechend auch der Transportaufwand. Eons Milliardenausgaben kommen an der Börse deshalb gut an. Häufig sehen Anleger steigende Investitionen eher ungern, doch in Eons Fall versprechen sie sehr direkt auch steigende Gewinne. „Ein steigender Einkommenspfad ist die logische Folge von mehr Ausgaben“, schreibt Kepler Cheuvreux-Analyst Ingo Becker in seiner Studie zur Aktie.

Für Anleger bleibt die Eon-Aktie damit ein sicherer Hafen, der nun zusätzliches Wachstum verspricht, was wiederum auch die Dividende ansteigen lässt. Um fünf Prozent jährlich, will sie Eon anheben. Ein Wachstumsfeuerwerk wird Eon nicht entfachen, entsprechend dürfte auch die Aktie des Versorgers weiterhin eher zu den konservativen Titeln im Dax gehören, für eine Dividendenaktie bieten das aktuelle Geschäftsumfeld und die konzerneigene Prognose aber beste Aussichten. Mit Blick auf den Energiesektor sei Eon eine der „bevorzugten Aktien“, schreibt Analyst Becker. Für den Moment profitiert Eon zudem stark von seiner zweiten Konzernsparte, den Kundenlösungen. Aufgrund der wieder gesunkenen Energiepreise kann Eon Strom und Gas aktuell wieder deutlich günstiger einkaufen, während viele Kunden noch in teureren Verträgen aus der Zeit des steilen Preisanstiegs, rundum Putins Einmarsch in die Ukraine, stecken. Im vergangenen Jahr erzielte Eon in der Sparte ein Ebitda-Plus von 65 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro.