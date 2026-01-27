Teilen

Goldpreis auf Rekordkurs: Warum selbst 10.000 US-Dollar kein Maßstab für Anleger sind

Ein Goldbarren wird in einer Edelmetallraffinerie auf einer Waage gewogen. Die Nachfrage nach physischem Gold spielt für Preisbildung und Prognosen eine Rolle. (Foto: Shutterstock)

Der Goldpreis hat die Marke von 5.000 US-Dollar überschritten, während Prognosen bereits Kursziele von 10.000 US-Dollar und mehr nennen. Solche Erwartungen sind für Anleger aber nur begrenzt relevant.

Vor rund zwei Wochen überschritt der Goldpreis sein bisheriges Allzeithoch aus dem Dezember 2025 und erreichte neue Rekorde. Damals war die Marke von 5.000 US-Dollar als nächstes mögliches Ziel in greifbare Nähe gerückt. Nun wurde sie überschritten. Das Edelmetall steigt weiter, scheinbar unbegrenzt, und Marktbeobachter überbieten sich mit ihren Prognosen für die nächsten Kursziele. Bei aller Euphorie ist jedoch festzuhalten, dass eine Verschnaufpause längst überfällig ist.

Warum Kursprognosen an den Finanzmärkten oft in die Irre führen Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Das gilt umso mehr für die Finanzmärkte. Vorhersagen konkreter Preisentwicklungen sind mit Vorsicht zu genießen, da eine Vielzahl wechselnder Faktoren eine Rolle spielt und künftige Kursbewegungen nicht vorhersehbar sind. Hinzu kommt, dass auch die Entscheidungen der vielen Marktteilnehmer mit ihren unterschiedlichen Erwartungen und Annahmen nicht kalkulierbar sind. Zinsen, Politik, geopolitische Ereignisse, Marktpsychologie und unerwartete Schocks können selbst gut begründete Erwartungen innerhalb kürzester Zeit überholen. Marktprognosen sind daher weniger als Vorhersagen zu verstehen, sondern vielmehr als Momentaufnahmen unter bestimmten Annahmen.

Analystenziele für Gold: Breite Spanne je nach Zeithorizont Vor diesem Hintergrund sind auch die Kursziele für den Goldpreis zu betrachten, zumal die Spannbreite erheblich variiert und stark vom jeweiligen Zeithorizont abhängt. So hat die Investmentbank Goldman Sachs ihr Jahresendziel zuletzt angepasst und erwartet nun einen Goldpreis von etwa 5.400 US-Dollar pro Unze bis Ende 2026. Andere Analysten rechnen laut Reuters sogar mit Aufwärtspotenzial bis 6.000 US-Dollar und darüber hinaus, sofern die geopolitischen Spannungen anhalten und die Zentralbankkäufe stark bleiben. Das entspräche weiteren Steigerungen von rund 20 Prozent, was angesichts der aktuellen Dynamik beim Goldpreis durchaus vorstellbar erscheint.

Extremprognosen: Algorithmische Modelle sehen Gold bei 10.000 bis 13.000 US-Dollar Darüber hinaus werden auch deutlich höhere Kursziele genannt. So gibt es Webseiten mit algorithmischen Modellen, die Preise von über 10.000 US-Dollar bis zum Jahresende für möglich halten. Ausgehend vom aktuellen Niveau entspräche dies in etwa einer Verdopplung. Nachdem der Goldpreis 2025 in der Spitze um mehr als 70 Prozent zugelegt hatte, erscheint auch ein Zuwachs von 100 Prozent oder mehr nicht grundsätzlich unmöglich. Die Plattform CoinCodex erwartet bis Ende 2026 sogar Preise von fast 13.000 US-Dollar. Für 2027 könnten es laut den Modellen sogar über 17.000 US-Dollar werden. Doch stellt sich die Frage, wie sinnvoll solche Prognosen sind.

Warum algorithmische Goldpreisprognosen strukturell an Grenzen stoßen Die Modelle basieren typischerweise auf Trend-, Volatilitäts- und Zyklenalgorithmen, blenden fundamentale Brüche wie plötzliche geldpolitische Wenden aus und sind in der Praxis eher als Szenariospielerei denn als belastbare Prognose zu verstehen. Auch hier gilt: Selbst wenn die Algorithmen noch so ausgefeilt sind, bleibt der Grad an Unsicherheit enorm, und die berechneten Kursziele können keineswegs als verlässliche Prognosen angesehen werden. Das bedeutet im Umkehrschluss allerdings nicht, dass sie nicht eintreten können – dann jedoch nicht aufgrund der Prognosequalität der Modelle.

Goldpreis: Was Prognosen für Anleger wert sind, und was nicht Insgesamt bilden solche und ähnliche Goldpreisprognosen kein Fundament für eigene Handelsentscheidungen. Für Anleger stellt sich vielmehr die Frage, aus welchem Grund sie im Goldmarkt engagiert sind. Für diejenigen, die Gold als Schutz vor Geldentwertung nutzen, spielen konkrete Kursziele keine Rolle. Aber auch für Anleger mit Trading-Strategien sind Prognosen kaum brauchbar. Hier gilt das Prinzip: Nicht handeln, was man oder andere erwarten, sondern das, was tatsächlich zu sehen ist.

Charttechnik: Intakter Aufwärtstrend trifft auf Überhitzung In dieser Hinsicht zeigt sich beim Goldpreis aus charttechnischer Sicht ein intakter Aufwärtstrend, der das Edelmetall derzeit insbesondere für trendfolgende Handelsansätze interessant macht. Gleichzeitig ist jedoch festzuhalten, dass die Kurskurve in den vergangenen Wochen deutlich steiler geworden ist. Technische Indikatoren wie RSI oder Stochastik sind klar in überkaufte Bereiche vorgestoßen und signalisieren eine Überhitzung. Eine Korrektur erscheint damit überfällig. Sie wird kommen und könnte erneut eine Einstiegsgelegenheit mit einem besseren Chance-Risiko-Profil bieten als derzeit, wie etwa im Oktober oder Dezember des vergangenen Jahres. Wann eine solche Verschnaufpause einsetzt, lässt sich jedoch nicht vorhersagen – sie kann jetzt erfolgen oder erst bei 5.500 US-Dollar oder zu noch höheren Kursen. Wer daher aus spekulativen Motiven auf weiter steigende Goldpreise setzt, was grundsätzlich nicht abwegig ist, sollte Positionsgröße und Risikomanagement an die aktuell überhitzt wirkende Chartkonstellation anpassen. Denn auch beim Goldpreis gilt: Die Bäume wachsen nicht in den Himmel, auch wenn es derzeit den Anschein hat.

Fazit: Warum Anlagestrategie wichtiger ist als Kursziele von 10.000 US-Dollar Ob der Goldpreis in den kommenden Monaten weitere Tausendermarken erreicht oder sogar in Richtung 10.000 US-Dollar steigt, ist letztlich offen. Möglich ist vieles, sicher ist nichts. Entscheidend ist weniger das nächste runde Kursziel als die Beobachtung, dass besonders extreme Prognosen häufig dann auftauchen, wenn ein Trend bereits weit fortgeschritten ist. Für Anleger folgt daraus, dass nicht das höchste Kursziel den Ausschlag für die eigene Erwartung geben sollte, sondern eine realistische Einschätzung von Risiko, Timing und der eigenen Strategie. Denn auch im Goldmarkt gilt, dass sich nicht die Prognosen handeln lassen, sondern nur das, was der Markt tatsächlich zeigt.

FAQ: Goldpreis, Prognosen und Anlegerrelevanz Warum sind Kursziele von 10.000 US-Dollar für Anleger nur begrenzt relevant?

Weil extreme Kursziele keine verlässliche Grundlage für Anlageentscheidungen bieten. Sie sagen wenig darüber aus, ob Zeitpunkt, Risiko und Marktlage zur eigenen Strategie passen. Wie aussagekräftig sind Goldpreisprognosen grundsätzlich?

Goldpreisprognosen sind Momentaufnahmen unter bestimmten Annahmen. Unerwartete Ereignisse, Marktpsychologie und politische Faktoren können sie jederzeit überholen. Was unterscheidet Analystenschätzungen von algorithmischen Prognosen?

Analystenschätzungen beziehen sich meist auf klar definierte Zeiträume und Annahmen. Algorithmische Modelle arbeiten überwiegend trendbasiert und stoßen bei fundamentalen Brüchen strukturell an ihre Grenzen. Was sollten Anleger statt auf Kursziele beim Goldpreis achten?

Entscheidend sind der übergeordnete Trend, das aktuelle Chance-Risiko-Verhältnis und die eigene Anlagestrategie – nicht die größtmögliche Zahl in einer Prognose.