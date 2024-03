PayPal-Aktie - Unterbewertet oder Bewertungsfalle?

Teilen

Von Konstantin Oldenburger, Marktanalyst CMCMarkets

Das Finanzdienstleistungskonglomerat PayPal ist nur noch ein Schatten seines früheren Glanzes. Nachdem die Aktie auf dem Höhepunkt der Covid-19-Pandemie im Jahr 2021 ein Rekordhoch von 310 USD pro Aktie erreicht hatte, ist sie inzwischen in einem tiefen Bärenmarkt gefangen. Der Marktwert des Unternehmens ist in den letzten drei Jahren um 80 % gesunken, während der S&P 500 um 16 % gestiegen ist.

Ein Grund für die Talfahrt ist das Wettbewerbsrisiko, das PayPal nachgesagt wird. Konkurrenz von Apple Pay und Google Pay werden hier angeführt, jedoch dürfte dieses Risiko etwas überbewertet sein, da das Unternehmen weiterhin seine Konkurrenten sowohl in Übersee als auch in China dominiert. PayPal verzeichnet seit 2015 ein beeindruckendes Wachstum, das durch seine verschiedenen Dienste wie VENMO und BRAINTREE unterstützt wird. Das Unternehmen hat eine starke Marktposition erreicht und ist der führende Online-Zahlungsverarbeiter in China, was aufgrund der strengen gesetzlichen Vorschriften und anderer Hürden ein bedeutendes Unterfangen ist. PayPal hat in den letzten Jahren einen Anstieg von 250 Millionen aktiven Konten verzeichnet und verarbeitet ein Zahlungsvolumen von 1,52 Billionen US-Dollar, mit einem Umsatz von 18,3 Milliarden USD und einem Free Cash Flow von 3,3 Milliarden USD.

Die PayPal über- oder unterbewertet?

Die aktuelle Umstrukturierung des Managements, einschließlich des neuen CEO Alex Chriss und des neuen CFO, signalisiert eine verstärkte Ausrichtung auf Investoren, Kunden und Händler. Die neuen Führungskräfte bringen umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Small Business und Akquisitionen mit und haben einen klaren Fokus darauf, das Unternehmen weiterzuentwickeln.

PayPal mit soliden Ergebnisse, aber enttäuschender Prognose

Nach den enttäuschenden Quartalsergebnissen hat CEO Alex Chriss einen strategischen Plan zur Verschlankung des Unternehmens vorgestellt, um das Wachstum anzukurbeln. Dennoch warnte er, dass es einige Zeit dauern könnte, bis einige der Initiativen Früchte tragen, was die zurückhaltende Wachstumsprognose des Unternehmens für den bereinigten Gewinn für das laufende Jahr zeigt.

Obwohl PayPal solide Ergebnisse für das vierte Quartal vorlegte, fiel die Aktie um fast 10 %, als der Markt auf die Prognose für 2024 reagierte. Der Ausblick auf das Gesamtjahr unterstrich die Probleme, mit denen der Fintech-Riese konfrontiert ist, auch wenn er sich bemüht, einen neuen Weg einzuschlagen.

Der Umsatz stieg im Quartal um 9 % auf 8 Mrd. USD und übertraf damit die Konsensschätzungen von 7,33 Mrd. USD. Der Anstieg kam zustande, da das Unternehmen einen Anstieg des gesamten Zahlungsvolumens um 15 % verzeichnete, das einen Höchststand von 409,80 Mrd. USD erreichte. Darüber hinaus plant PayPal Aktienrückkäufe im Wert von 5 Milliarden USD oder mehr, was dazu beitragen soll, den Streubesitz zu reduzieren und den Wert für die Aktionäre zu steigern.