Der Online-Modehändler Zalando wird wieder zuversichtlicher. Das schürt die Kauflaune der Anleger. Ebenfalls gefragt: Oracle. Hier gab es neue Kursrekorde. Erneut unter Druck stand dagegen die Aktie von Tesla.

+++ Tops +++

Zalando: Shopping-Fieber zurück?

Die Aktie des Online-Modehändlers Zalando (WKN: ZAL111) war in der vergangenen Woche der größte Gewinner im DAX. Das Unternehmen hatte am Mittwoch bei der Vorlage der Bilanz für das Geschäftsjahr 2023 zuversichtlich in die Zukunft geblickt. Die eingetrübte Kauflaune der Verbraucher in Europa, die das Geschäft 2023 belastet hatte, dürfte sich laut Vorstand zwar auch noch im Jahr 2024 bemerkbar machen. Danach soll es aber wieder aufwärtsgehen: Umsatz und Margen sollen kräftiger zulegen. Die Börse hörte das gerne, wie die positive Kursreaktion nahelegt. Ob die Kauflaune der Anleger allerdings nachhaltig zurückgekehrt ist, bleibt offen. Immerhin setzte die Aktie mit dem jüngsten Anstieg ihren kurzfristigen Aufwärtstrend fort, der sich seit dem Allzeittief von Mitte Januar dieses Jahres bei 15,95 Euro gebildet hat. Nun rückt die Widerstandszone im Bereich von rund 23 bis 24,80 Euro in den Fokus. Sollte diese nachhaltig überwunden werden, wäre aus heutiger Sicht eine Bodenbildung abgeschlossen.